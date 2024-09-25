Митрополит Крутицкий и Коломенский освятит Спасо-Преображенский собор

Posted 25 сентября, 04:05
Published 25 сентября, 04:05
Modified 25 сентября, 04:07
Updated 25 сентября, 04:07
Важное событие для православных верующих региона: митрополит Павел, одна из знаковых фигур современного христианского мира, освятит главный храм Приморья — Спасо-Преображенский собор. Подробнее читайте в материале «Восток-Медиа».
29 сентября 2024 года станет значимым днем для православных верующих Приморского края. В этот день состоится самое ожидаемое событие последних лет — Великое освящение Спасо-Преображенского собора Владивостока. Примечательно, что чин совершит вместе с дальневосточными архиереями митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. Его визит — не просто протокольное мероприятие, а важная миссия, которая откроет новый этап в церковной жизни Приморской митрополии.
Кто такой митрополит Крутицкий и Коломенский Павел?
Митрополит Павел, в миру — Георгий Пономарев, заслуженно считается одной из ключевых фигур в иерархии Русской Православной Церкви. Будущий архиерей родился 19 февраля 1952 года в Караганде, в семье рабочих. По окончании школы в 1969 году он прошел службу в рядах Советской армии, а затем обучался в профтехучилище.
В 1973 году он поступил в Московскую духовную семинарию и уже в 1977 году принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой Лавре с именем Павел. Спустя год он был рукоположен в священный сан и приступил к трудам в Отделе внешних церковных сношений. В 1980 году окончил Московскую духовную академию, получив степень кандидата богословия.
После окончания академии отец Павел начал нести послушание в Русской духовной миссии в Иерусалиме, стремительно поднимаясь по карьерной лестнице. В 1986 году он был возведён в сан архимандрита и назначен начальником миссии. Его деятельность не осталась незамеченной, и в 1988 году он стал наместником Псково-Печерского монастыря, где возглавил работу по возвращению уникальной библиотеки.
В 1992 году отец Павел стал владыкой — епископом Зарайским — и управляющим Патриаршими приходами в США и Канаде. С 1999 года по 2003 год возглавлял Венско-Австрийскую епархию.
Вернулся на Родину владыка Павел уже архиепископом и с мая 2003 года стал управлять Рязанской епархией, а позднее — Рязанской митрополией. Спустя 10 лет, в 2013 году, новый карьерный взлет — назначение митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Его богатый духовный опыт и глубокие богословские знания были по достоинству оценены и ученым сообществом Беларуси, где митрополит Павел также руководил Институтом теологии Белорусского государственного университета.
В августе 2020 года владыка вновь вернулся в Россию — в связи с назначением митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, а в апреле 2021 года стал митрополитом Крутицким и Коломенским, Патриаршим наместником Московской митрополии и постоянным членом Священного Синода. С июня того же года возглавил Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
С сентября 2021 года руководит новообразованным Патриаршим управлением Московской митрополии, а с марта 2022 года — Управлением Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья. Также включен в состав Высшего Церковного Совета.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Павел возглавит Великое освящение Спасо-Преображенского собора во Владивостоке. Глава Приморской митрополии митрополит Владивостокский и Приморский Владимир отметил:
«Митрополит Павел, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, мудрый и любимый многими верующими архипастырь. То, что именно он возглавит чин Великого освящения Спасо-Преображенского собора, безусловно, предает этому важнейшему событию особую значимость для всех православных Приморья».
Чин освящения будет совершен в сослужении шести дальневосточных архиереев и священнослужителей из разных регионов страны.
Визит такого известного иерарха Русской Православной Церкви как митрополит Павел является свидетельством внимания церковного руководства к духовной жизни Приморья. Для жителей края освящение собора станет не только религиозным торжеством, но и историческим моментом, который оставит неизгладимый след в душах и сердцах прихожан.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что глава Приморской митрополии сообщил о грядущем Великом освящении Спасо-Преображенского собора во Владивостоке, которое состоится 29 сентября, и пригласил всех желающих придти в этот торжественный день в соборный храм. Это долгожданное событие знаменательно для всех православных Приморья и особенно для прихожан, которым уже полюбился новый собор.