Митрополит Крутицкий и Коломенский освятит Спасо-Преображенский собор

В 1973 году он поступил в Московскую духовную семинарию и уже в 1977 году принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой Лавре с именем Павел. Спустя год он был рукоположен в священный сан и приступил к трудам в Отделе внешних церковных сношений. В 1980 году окончил Московскую духовную академию, получив степень кандидата богословия.