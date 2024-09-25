Может ли черная дыра Стрелец A* поглотить Млечный Путь?

Распространенное мнение о черных дырах как о космических пылесосах не совсем верно. Они действительно обладают огромной гравитацией, но если бы, к примеру, черная дыра заменила Солнце, то Земля не была бы в нее втянута. Наша Солнечная система просто стала бы очень холодной, сообщает newkhakasiya.online.