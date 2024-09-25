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Posted 25 сентября, 09:52

Published 25 сентября, 09:52

Modified 25 сентября, 09:53

Updated 25 сентября, 09:53

Может ли черная дыра Стрелец A* поглотить Млечный Путь?

Может ли черная дыра Стрелец A* поглотить Млечный Путь?

25 сентября 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Ученые задались вопросом, не представляет ли сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, которая находится в центре нашей галактики Млечный Путь, потенциальную угрозу Солнечной системе. Все же масса этого объекта превышает солнечную в четыре миллиона раз.

Распространенное мнение о черных дырах как о космических пылесосах не совсем верно. Они действительно обладают огромной гравитацией, но если бы, к примеру, черная дыра заменила Солнце, то Земля не была бы в нее втянута. Наша Солнечная система просто стала бы очень холодной, сообщает newkhakasiya.online.

Ученые утверждают, что даже при теоретическом расширении Стрельца A* до размера, позволяющего затянуть Солнце и его спутники, этого не произойдет из-за значительной удаленности черной дыры. Более того, ее гравитационное воздействие на окружающие объекты предсказуемо и не представляет непосредственной угрозы.

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