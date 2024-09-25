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Posted 25 сентября 2024, 01:12

Published 25 сентября 2024, 01:12

Modified 25 сентября 2024, 01:14

Updated 25 сентября 2024, 01:14

Налог на дорогостоящую недвижимость увеличен в Приморском крае

Налог на дорогостоящую недвижимость увеличен в Приморском крае

25 сентября 2024, 01:12
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Налоги
Краевой парламент поддержал законодательную инициативу губернатора Олега Кожемяко о повышении налоговой нагрузки на объекты недвижимого имущества, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей.

Согласно поправкам, внесенным в краевой закон «О налоге на имущество организаций» на очередной парламентской сессии, с 2025 года для такой недвижимости устанавливается налоговая ставка в размере 2,5 процента.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в настоящее время объекты с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей облагаются по ставке 2 процента. В результате ее повышения в краевой бюджет дополнительно поступит около 210 млн рублей.

Увеличение налоговой нагрузки коснется 63 из более чем 11200 объектов, включенных в региональный перечень недвижимости, в отношении которой налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Это административно-деловые и торговые центры, а также нежилые помещения, предназначенные или фактически использующиеся для размещения офисов и торговых объектов. Общая стоимость таких дорогостоящих объектов составляет почти 42 млрд рублей.

«Инициатором этого нововведения был президент России Владимир Путин. Теперь на федеральном уровне у региональных властей появилась возможность применять более высокие налоговые ставки. Губернатор Приморья Олег Кожемяко воспользовался таким правом», — сказал «Восток-Медиа» Председатель Законодательного Собрания края Антон Волошко.

Напомним, что с предложением модернизации фискальной системы, предусматривающей более справедливое распределение налогового бремени между различными слоями населения и секторами экономики, выступил Президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию РФ. Во исполнение этого поручения в июле депутаты Государственной Думы приняли пакет поправок к Налоговому кодексу РФ, который направлен на комплексное изменение параметров налоговой системы. Одна из новелл расширяет полномочия субъектов Российской Федерации и муниципалитетов по введению более высоких налоговых ставок имущественных налогов на дорогостоящую недвижимость. В частности, им дано право увеличить максимальную ставку налога на имущество организаций в отношении объектов с кадастровой стоимостью от 300 млн рублей с 2 до 2,5 процента.

#Новости#Общество#Россия#Законодательное собрание ПК#Владимир Путин#Олег Кожемяко#Налоги#Недвижимость#Кадастровая стоимость#Приморский край#Приморье
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