Налог на дорогостоящую недвижимость увеличен в Приморском крае

Напомним, что с предложением модернизации фискальной системы, предусматривающей более справедливое распределение налогового бремени между различными слоями населения и секторами экономики, выступил Президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию РФ. Во исполнение этого поручения в июле депутаты Государственной Думы приняли пакет поправок к Налоговому кодексу РФ, который направлен на комплексное изменение параметров налоговой системы. Одна из новелл расширяет полномочия субъектов Российской Федерации и муниципалитетов по введению более высоких налоговых ставок имущественных налогов на дорогостоящую недвижимость. В частности, им дано право увеличить максимальную ставку налога на имущество организаций в отношении объектов с кадастровой стоимостью от 300 млн рублей с 2 до 2,5 процента.