Налог на дорогостоящую недвижимость увеличен в Приморском крае

Posted 25 сентября, 01:12
Published 25 сентября, 01:12
Modified 25 сентября, 01:14
Updated 25 сентября, 01:14
Согласно поправкам, внесенным в краевой закон «О налоге на имущество организаций» на очередной парламентской сессии, с 2025 года для такой недвижимости устанавливается налоговая ставка в размере 2,5 процента.
Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в настоящее время объекты с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей облагаются по ставке 2 процента. В результате ее повышения в краевой бюджет дополнительно поступит около 210 млн рублей.
Увеличение налоговой нагрузки коснется 63 из более чем 11200 объектов, включенных в региональный перечень недвижимости, в отношении которой налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Это административно-деловые и торговые центры, а также нежилые помещения, предназначенные или фактически использующиеся для размещения офисов и торговых объектов. Общая стоимость таких дорогостоящих объектов составляет почти 42 млрд рублей.
«Инициатором этого нововведения был президент России Владимир Путин. Теперь на федеральном уровне у региональных властей появилась возможность применять более высокие налоговые ставки. Губернатор Приморья Олег Кожемяко воспользовался таким правом», — сказал «Восток-Медиа» Председатель Законодательного Собрания края Антон Волошко.
Напомним, что с предложением модернизации фискальной системы, предусматривающей более справедливое распределение налогового бремени между различными слоями населения и секторами экономики, выступил Президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию РФ. Во исполнение этого поручения в июле депутаты Государственной Думы приняли пакет поправок к Налоговому кодексу РФ, который направлен на комплексное изменение параметров налоговой системы. Одна из новелл расширяет полномочия субъектов Российской Федерации и муниципалитетов по введению более высоких налоговых ставок имущественных налогов на дорогостоящую недвижимость. В частности, им дано право увеличить максимальную ставку налога на имущество организаций в отношении объектов с кадастровой стоимостью от 300 млн рублей с 2 до 2,5 процента.