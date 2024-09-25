Об ось спиной трутся не медведи: танец диких хищников, обитающих в Приморье — видео

Posted 25 сентября, 08:51
Published 25 сентября, 08:51
Modified 25 сентября, 08:53
Updated 25 сентября, 08:53
В сети появилось видео с несколькими дикими животными, которые как будто исполняют танец. Звери, которые попали на видео — кабаны. Их сняла фотоловушка Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье.
Кабанчики чесались об дерево, как медведи в легендарной песне трутся о земную ось. Землю кабаны не вертят, но самомассаж спины и боков делают первоклассный, при этом пританцовывают копытцами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о кабанчике, который попал на камеру в лесах Приморского края.