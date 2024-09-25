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Posted 25 сентября, 08:51

Published 25 сентября, 08:51

Modified 25 сентября, 08:53

Updated 25 сентября, 08:53

Танец диких хищников попал на камеру в заповеднике в Приморском крае

Об ось спиной трутся не медведи: танец диких хищников, обитающих в Приморье — видео

25 сентября 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney

Танец диких хищников попал на камеру в заповеднике в Приморском крае

Сюжет
Животные
Видео диких кабанов, будто исполняющих танец, сняла фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье. Звери чесались об дерево, напоминая медведей из легендарной песни.

В сети появилось видео с несколькими дикими животными, которые как будто исполняют танец. Звери, которые попали на видео — кабаны. Их сняла фотоловушка Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье.

Видео: Сихотэ-Алинский заповедник.

Кабанчики чесались об дерево, как медведи в легендарной песне трутся о земную ось. Землю кабаны не вертят, но самомассаж спины и боков делают первоклассный, при этом пританцовывают копытцами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о кабанчике, который попал на камеру в лесах Приморского края.

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#Общество#Видео#Животные#Танец#Приморский край#Дикие животные#Живая природа#Приморье#Сихотэ-Алинский заповедник
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