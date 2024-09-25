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Posted 24 сентября, 23:27

Published 24 сентября, 23:27

Modified 24 сентября, 23:29

Updated 24 сентября, 23:29

Температуры станут ниже и разбушуется ветер в Приморском крае

От осени не скрыться: холода наступают на пятки солнечной летней погоде в Приморье

24 сентября 2024, 23:27
Фото: vostokmedia.com

Температуры станут ниже и разбушуется ветер в Приморском крае

Сюжет
Погода
С каждым днем в Приморском крае становится все прохладнее и прохладнее. Более того, в регионе ожидается сильный ветер.

Сегодня, 25 сентября, в регионе будет дуть южный ветер, который разовьется до сильного в западных районах, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +18 — +23 °C. День пройдет преимущественно без осадков.

Во Владивостоке юго-восточное умеренное дуновение сменится сильным ветром после обеда, воздух прогреется до +17 — +19 °C.

В Уссурийске южный ветер тоже усилится в течение дня. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 °C.

В Находке ветер не будет бушевать, термометры покажут +20 — +22 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +17;
  • Залив Находка — +15°C;
  • Залив Посьета — +19 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда похолодает в Приморском крае.

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