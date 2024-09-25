От осени не скрыться: холода наступают на пятки солнечной летней погоде в Приморье

Posted 24 сентября, 23:27
Published 24 сентября, 23:27
Modified 24 сентября, 23:29
Updated 24 сентября, 23:29
Сегодня, 25 сентября, в регионе будет дуть южный ветер, который разовьется до сильного в западных районах, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +18 — +23 °C. День пройдет преимущественно без осадков.
Во Владивостоке юго-восточное умеренное дуновение сменится сильным ветром после обеда, воздух прогреется до +17 — +19 °C.
В Уссурийске южный ветер тоже усилится в течение дня. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 °C.
В Находке ветер не будет бушевать, термометры покажут +20 — +22 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда похолодает в Приморском крае.