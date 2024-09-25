Примите позу: необычный театральный мастер-класс прошёл во Владивостоке

Он рассказал об основных амплуа в пекинской опере, о том, как чувства каждого героя там передаются движениями и голосом, как важно принимать точные правильные позы. А актёры сначала продемонстрировали отточенную пластику, а затем, пригласив участников мастер-класса на сцену, учили их этому непростому делу.