Примите позу: необычный театральный мастер-класс прошёл во Владивостоке

Posted 25 сентября, 06:54
Published 25 сентября, 06:54
Modified 25 сентября, 06:56
Updated 25 сентября, 06:56
— В спектакле, который мы представляем на фестивале, — «Сирано де Бержерак» (16+), — рассказал Дин Итэн, — я соединил традиции и культуру двух миров — Запада и Востока. И включил в постановку элементы пекинской оперы, классической китайской драмы. На сегодняшнем мастер-классе я хочу показать вам — с помощью моих артистов — пластику и движения актёров пекинской оперы. В Китае существует собственная традиционная драматургия, традиции театрального искусства. Они не похожи на систему Станиславского, здесь все переживания персонажей показываются именно внешними проявлениями, пластикой, жестами, позами — символами, которые понятны зрителям.
Помогали Дин Итэну актёры, участвовавшие в спектакле «Сирано де Бержерак», — Фен Тянь (исполнила в постановке роль дуэньи) и Цзян Шуюань (Лан\Мен).
— Они настоящие мастера своего дела, много лет играют в пекинской опере, и поверьте, многие начинающие китайские артисты были бы счастливы получить от них мастер-класс, — подчеркнул Дин Итэн.
Он рассказал об основных амплуа в пекинской опере, о том, как чувства каждого героя там передаются движениями и голосом, как важно принимать точные правильные позы. А актёры сначала продемонстрировали отточенную пластику, а затем, пригласив участников мастер-класса на сцену, учили их этому непростому делу.
— Вроде бы позы простые, ничего особенного, но оказывается, что важно все — и угол наклона локтя, и то, на каком расстоянии друг от друга стопы ног, — рассказала участница мастер-класса Анастасия. — А уж держать позу несколько минут — это действительно тяжело. Не ожидала.
В рамках образовательной программы Тихоокеанского театрального фестиваля состоятся также лекции, встречи с режиссёрами, кинопоказы.
Напомним, организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что увидели приморцы в китайской версии «Сирано де Бержерака».