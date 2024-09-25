Психолог Новосёлова рассказала про причины тревоги и депрессии у пожилых россиян

Posted 25 сентября, 13:30
Published 25 сентября, 13:30
Modified 25 сентября, 13:32
Updated 25 сентября, 13:32
«Ридус» попросил психолога Елену Новосёлову прокомментировать результаты исследования РАНХиГС, опубликованные изданием «КоммерсантЪ», которые говорят о том, что тревогу и депрессию испытывают более пятидесяти процентов россиян в возрасте старше 60 лет. Специалист назвала основные причины данной проблемы.
Собеседница издания отметила, что тревожно-депрессивное расстройство часто появляется у пожилых людей из-за страха перед будущим, так как они находятся в том возрасте, когда уже почти невозможно что-то изменить, например, освоить новую профессию. Также у россиян в возрасте старше 60 лет финансовая сторона регламентирована пенсией, что тоже может вызывать печаль и страх.
Также пенсионеры часто задумываются о своих родных и чувствуют, что уже не могут как-то им помочь, так как изменилось их социальное положение. Последней причиной тревоги у пожилых россиян собеседница издания назвала различные грустные мысли, которые не посещают людей более молодого возраста, например о смысле и конечности жизни.