Психолог Новосёлова рассказала про причины тревоги и депрессии у пожилых россиян

Собеседница издания отметила, что тревожно-депрессивное расстройство часто появляется у пожилых людей из-за страха перед будущим, так как они находятся в том возрасте, когда уже почти невозможно что-то изменить, например, освоить новую профессию. Также у россиян в возрасте старше 60 лет финансовая сторона регламентирована пенсией, что тоже может вызывать печаль и страх.