«Тихоокеанский рубеж 2024»: Всероссийские соревнования по практической стрельбе

Posted 25 сентября, 06:37
Published 25 сентября, 06:37
Modified 25 сентября, 06:39
Updated 25 сентября, 06:39
Организаторами выступили Федерация практической стрельбы России, Федерация практической стрельбы Приморского края, стрелковый клуб FIRELINE и Тихоокеанский флот, командованием которого был предоставлен лучший в Приморском крае полигон 155й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.
«Тихоокеанский рубеж 2024» продолжил серию всероссийских соревнований, начатую в 2019 году. Целями проведения соревнования являются: выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды, отбор спортсменов в спортивные сборные команды, повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся практической стрельбой, популяризация и развитие практической стрельбы, формирование у граждан Российской Федерации культуры обращения с оружием и привитие навыков безопасного обращения с огнестрельным оружием.
В соревнованиях приняли участие сорок два спортсмена из шести регионов России: Приморского края, Хабаровского края, Республики Бурятия, Тверской области, Новосибирской области и Сахалинской области. Структура соревнования представляла из себя 12 упражнений различного уровня сложности, в которых спортсмены соревновались не только в точности, но и скорости прохождения. Дальние статические мишени, движущиеся и проходные мишени, сложные перемещения среди специально построенных декораций, всё это создавало атмосферу праздника и придавало хорошее настроение не только стрелкам, но и судейской бригаде, которой приходилось догонять быстроногих спортсменов с таймером, чтобы зафиксировать очередной рекорд прохождения упражнения.
Особо хочется отметить работу судейской бригады, под руководством судьи всероссийской категории Кузнецова Ивана. Несмотря на жесткие тайминги прохождения команд, судьи в очень дружеской атмосфере проходили со стрелками упражнения, фиксируя попадания и время, заклеивая пробоины от пуль на мишенях, а иногда и помогая молодым стрелкам. Во время подготовки к соревнованиям произошёл форс-мажор, когда из-за ураганного ветра накануне первого дня соревнований были разрушены 11 упражнений из 12, но благодаря профессионализму и слаженной работе судейской, а по совместительству и строительной, бригады удалось в максимально сжатые сроки восстановить мишенное оборудование и провести матч в строгом соответствии с расписанием, что является обязательным условием Всероссийских соревнований.
В соревнованиях «Тихоокеанский рубеж 2024» принимали участие спортсмены различного уровня, входящие в сборные команды своих регионов, были как совсем юные перворазрядники, так и опытные мастера спорта и мастера спорта международного класса, последние выступали в относительно новой, но очень популярной и динамично развивающейся дисциплине карабин пистолетного калибра.
Наличие мастеров спорта во всех дисциплинах усиливало накал борьбы между спортсменами, т. к. это реальный шанс если не выполнить норматив мастера спорта, то получить протокол о выполнении норматива, при наличии двух таких протоколов спортсмен автоматически получает звание мастер спорта.
По результатам соревнований так получилось у спортсмена из стрелкового клуба FIRELINE, который победил в дисциплине пистолет серийный и второй раз за год выполнил мастерский норматив.
Другой молодой спортсмен из стрелкового клуба FIRELINE выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Победитель в дисциплине пистолет стандартный, являющийся членом сборной Приморского края, воспитанник стрелкового клуба Кедр г. Хабаровск также выполнил свой первый мастерский протокол.
А в карабине спортсмены разогнались так сильно что отрыв от мастеров не позволил выполнить мастерские протоколы, но они в очередной раз показали свой высокий уровень и подтвердили разряды кандидат в мастера спорта. К сожалению, не обошлось без дисквалификаций, когда спортсмены в пылу борьбы разбивали углы безопасности, клали палец на спусковой крючок оружия при перемещении и смене магазина, так на последнем упражнении за нарушение угла был дисквалифицирован молодой и перспективный КМС из Владивостока, воспитанник стрелкового клуба FIRELINE.
Соревнования Тихоокеанский рубеж 2024 закончились торжественным награждением победителей. А команда стрелкового клуба FIRELINE начинает подготовку к следующим всероссийским соревнованиям «Тихоокеанский рубеж 2025».