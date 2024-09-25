«Тихоокеанский рубеж 2024»: Всероссийские соревнования по практической стрельбе

Особо хочется отметить работу судейской бригады, под руководством судьи всероссийской категории Кузнецова Ивана. Несмотря на жесткие тайминги прохождения команд, судьи в очень дружеской атмосфере проходили со стрелками упражнения, фиксируя попадания и время, заклеивая пробоины от пуль на мишенях, а иногда и помогая молодым стрелкам. Во время подготовки к соревнованиям произошёл форс-мажор, когда из-за ураганного ветра накануне первого дня соревнований были разрушены 11 упражнений из 12, но благодаря профессионализму и слаженной работе судейской, а по совместительству и строительной, бригады удалось в максимально сжатые сроки восстановить мишенное оборудование и провести матч в строгом соответствии с расписанием, что является обязательным условием Всероссийских соревнований.