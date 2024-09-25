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Posted 25 сентября, 06:37

Published 25 сентября, 06:37

Modified 25 сентября, 06:39

Updated 25 сентября, 06:39

«Тихоокеанский рубеж 2024»: Всероссийские соревнования по практической стрельбе

«Тихоокеанский рубеж 2024»: Всероссийские соревнования по практической стрельбе

25 сентября 2024, 06:37
Фото: Ян Паклин. ianpaklin.com
Сюжет
Соревнования
Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра «Тихоокеанский рубеж 2024» проходили во Владивостоке в период с 20 по 23 сентября 2024 г и стали третьими по счёту соревнованиями такого уровня на открытом воздухе.

Организаторами выступили Федерация практической стрельбы России, Федерация практической стрельбы Приморского края, стрелковый клуб FIRELINE и Тихоокеанский флот, командованием которого был предоставлен лучший в Приморском крае полигон 155й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.

«Тихоокеанский рубеж 2024» продолжил серию всероссийских соревнований, начатую в 2019 году. Целями проведения соревнования являются: выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды, отбор спортсменов в спортивные сборные команды, повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся практической стрельбой, популяризация и развитие практической стрельбы, формирование у граждан Российской Федерации культуры обращения с оружием и привитие навыков безопасного обращения с огнестрельным оружием.

Фото: предоставлено для «Восток-Медиа»

В соревнованиях приняли участие сорок два спортсмена из шести регионов России: Приморского края, Хабаровского края, Республики Бурятия, Тверской области, Новосибирской области и Сахалинской области. Структура соревнования представляла из себя 12 упражнений различного уровня сложности, в которых спортсмены соревновались не только в точности, но и скорости прохождения. Дальние статические мишени, движущиеся и проходные мишени, сложные перемещения среди специально построенных декораций, всё это создавало атмосферу праздника и придавало хорошее настроение не только стрелкам, но и судейской бригаде, которой приходилось догонять быстроногих спортсменов с таймером, чтобы зафиксировать очередной рекорд прохождения упражнения.

Видео: Ян Паклин. ianpaklin.com.

Особо хочется отметить работу судейской бригады, под руководством судьи всероссийской категории Кузнецова Ивана. Несмотря на жесткие тайминги прохождения команд, судьи в очень дружеской атмосфере проходили со стрелками упражнения, фиксируя попадания и время, заклеивая пробоины от пуль на мишенях, а иногда и помогая молодым стрелкам. Во время подготовки к соревнованиям произошёл форс-мажор, когда из-за ураганного ветра накануне первого дня соревнований были разрушены 11 упражнений из 12, но благодаря профессионализму и слаженной работе судейской, а по совместительству и строительной, бригады удалось в максимально сжатые сроки восстановить мишенное оборудование и провести матч в строгом соответствии с расписанием, что является обязательным условием Всероссийских соревнований.

Фото: предоставлено для «Восток-Медиа»

В соревнованиях «Тихоокеанский рубеж 2024» принимали участие спортсмены различного уровня, входящие в сборные команды своих регионов, были как совсем юные перворазрядники, так и опытные мастера спорта и мастера спорта международного класса, последние выступали в относительно новой, но очень популярной и динамично развивающейся дисциплине карабин пистолетного калибра.

Фото: Ян Паклин. ianpaklin.com

Наличие мастеров спорта во всех дисциплинах усиливало накал борьбы между спортсменами, т. к. это реальный шанс если не выполнить норматив мастера спорта, то получить протокол о выполнении норматива, при наличии двух таких протоколов спортсмен автоматически получает звание мастер спорта.

По результатам соревнований так получилось у спортсмена из стрелкового клуба FIRELINE, который победил в дисциплине пистолет серийный и второй раз за год выполнил мастерский норматив.

Фото: Ян Паклин. ianpaklin.com

Другой молодой спортсмен из стрелкового клуба FIRELINE выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Победитель в дисциплине пистолет стандартный, являющийся членом сборной Приморского края, воспитанник стрелкового клуба Кедр г. Хабаровск также выполнил свой первый мастерский протокол.

Фото: предоставлено для «Восток-Медиа»

А в карабине спортсмены разогнались так сильно что отрыв от мастеров не позволил выполнить мастерские протоколы, но они в очередной раз показали свой высокий уровень и подтвердили разряды кандидат в мастера спорта. К сожалению, не обошлось без дисквалификаций, когда спортсмены в пылу борьбы разбивали углы безопасности, клали палец на спусковой крючок оружия при перемещении и смене магазина, так на последнем упражнении за нарушение угла был дисквалифицирован молодой и перспективный КМС из Владивостока, воспитанник стрелкового клуба FIRELINE.

Фото: Ян Паклин. ianpaklin.com

Соревнования Тихоокеанский рубеж 2024 закончились торжественным награждением победителей. А команда стрелкового клуба FIRELINE начинает подготовку к следующим всероссийским соревнованиям «Тихоокеанский рубеж 2025».

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