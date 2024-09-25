Тротуары, проезды и велодорожки: Патрокл преображается во Владивостоке — фото

Posted 25 сентября, 07:12
Published 25 сентября, 07:12
Modified 25 сентября, 07:14
Updated 25 сентября, 07:14
Строительство улично-дорожной сети в этом микрорайоне идет полным ходом. Уже этом году там появится более 2,8 километра новых дорог. Реконструкция затронет улицы Архангельскую, Новороссийскую, Сочинскую и Североморскую.
Район Патрокла относительно новый, его активная застройка началась около восьми лет назад. Примечательно, что проекты организации дорожного движения для района были разработаны еще в 2020 году, однако воплощение идей затянулось из-за многочисленных факторов, таких как прокладка инфраструктурных сетей. В конце прошлого года проект был пересмотрен и, наконец, началось его активное воплощение.
«Мы увидели, что проект устарел: появились новые дома, съезды и заезды, а также изменилась нормативная база», — рассказывает Иван Олегович Зайченко, генеральный директор АО СПЕЦСУ. «С администрацией города и компанией Concrete Jungle мы откорректировали проект, в который вошли все необходимые изменения».
Согласно новому проекту, все дороги будут иметь по одной полосе в каждом направлении, а их ширина составит от 3 до 3,5 метров.
«Это более чем достаточно для безопасного проезда автобусов и крупной техники», — отмечают специалисты Центра организации дорожного движения.
Помимо этого, на двух улицах появятся велодорожки, а также будут обустроены широкие и комфортные тротуары.
Иван Зайченко комментирует:
«Мы завершили земляные работы по дорожной одежде и заканчиваем укладку асфальта на улице Североморской. Сочинская-1 уже готова наполовину, а на Сочинской-2 завершается укладка нижнего слоя».
Работы на улице Архангельской задерживаются из-за поправок в прокладке теплотрассы.
«Пока все работы не будут завершены, мы не можем приступить к асфальтированию», — поясняет Зайченко.
Несмотря на это, компания планирует завершить значительную часть работ в этом году.
«По улицам, где земляные работы уже выполнены, асфальт будет уложен до конца года. Мы понимаем, что важно выполнить работы в срок, особенно учитывая погодные условия».
С завершением строительства дорог, тротуаров и велодорожек в районе Патрокла его жители получат не только новые пути, но и качественное улучшение городской инфраструктуры. Район уже полноправно может называться развитым, и дальнейшие шаги направлены на его благоустройство.
«Работы по освещению, установке знаков и разметке, а также укладке тротуаров будут завершены к концу года», — заверяет Зайченко.
Патрокл готовится стать еще более удобным и современным районом, подчеркивая тем самым стремление Владивостока к развитию и улучшению инфраструктуры для своих жителей.
Строительство дорог и развитие инфраструктуры в районе Патрокла — это важный шаг вперёд для города Владивостока. Воплощение проекта, хоть и с задержками, обещает значительно улучшить качество жизни местных жителей, создавая удобные и безопасные условия для всех типов транспорта.