Тротуары, проезды и велодорожки: Патрокл преображается во Владивостоке — фото

Район Патрокла относительно новый, его активная застройка началась около восьми лет назад. Примечательно, что проекты организации дорожного движения для района были разработаны еще в 2020 году, однако воплощение идей затянулось из-за многочисленных факторов, таких как прокладка инфраструктурных сетей. В конце прошлого года проект был пересмотрен и, наконец, началось его активное воплощение.