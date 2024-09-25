Туризм на Сахалине бьёт рекорды: в регионе растет количество бизнес-туристов

Posted 25 сентября, 04:42
Published 25 сентября, 04:42
Modified 25 сентября, 07:14
Updated 25 сентября, 07:14
Эксперты говорят, что нынешний летний сезон в островном регионе особенный — он характерен ярко выраженной бизнес направленностью. Это подтверждают и данные одного из федеральных сервисов по бронированию номеров туристами. Согласно данным, показатели заполняемости средств размещения в регионе буквально зашкаливает. Средний по Сахалину составляет 80 процентов, а по Курильским островам и вовсе 95 процентов.
В правительстве Сахалинской области отмечают, что этот рекорд по бизнес-туристам связан с проведением крупных событийных мероприятий федерального масштаба.
«Событийный туризм — один из драйверов роста туристского рынка. А событийный деловой туризм — индикатор здоровья экономики региона. Проведение таких крупных мероприятий, как проектно-образовательный интенсив „Архипелаг“, Всероссийский молодёжный форум „ОстроVа“, Дальневосточный форум „Нефть и газ Сахалина“ является показателем развития региона в федеральном масштабе. Сахалинская область становится одним из центров делового туризма для гостей со всей страны», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Как цепная реакция подобные деловые поездки тянут за собой развитие других видов туризма — экологический, гастрономический и даже семейный. Ведь совмещать приятное с полезным — общепринятая практика. Приезжая в деловую командировку, гости стремятся захватить в поездку свои семьи, чтобы провести с ними выходные, побывать на различных туристических локациях, посетить заведения общепита и объекты культуры. Так, многие участники проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» рассказывали, что запланировали вернуться в регион повторно с целью семейного и активного зимнего отдыха.
Решают событийные бизнес-мероприятия и вопрос спроса в низкий сезон, потому что являются дополнительным инструментом для привлечения туристов в островной регион круглый год.
Кстати, Южно-Сахалинск попал на вторую строчку ТОП-3 по приросту бизнес-туристов. Среди городов России, вошедших в этот рейтинг, столица Сахалинской области уступила лишь городу Сочи. Согласно данным сервиса бронирования туристического жилья для командировок MTC Travel, объем летних командировок на Сахалин, захвативший субботу и воскресенье, составил 54 процента
Примечательно, что наряду с деловым туризмом растут показатели качества обслуживания в гостиницах региона. В области выросло количество сертифицированных отелей. К примеру, в 2024 году на Итурупе открыли свои двери отель с видом на вулкан Богдан Хмельницкий «Камуй Котан» и гостиница высокого класса «Янкито». На Кунашире гостей начал принимать глэмпинг премиум класса «Кунашир Резорт и СПА». Запланировано строительство отелей разной категории звёздности и на других Курильских островах
По словам Артема Лазарева, именно Курилы входят сегодня в топ лучших локаций, которые стремятся посетить бизнес-туристы в рамках дополнительных дней отдыха.
Сахалин этот тренд тоже подхватил — здесь также активно строятся и вводятся в эксплуатацию отели разной категории звездности. Например, в нынешний летний сезон именно бизнес-туристы стали первыми посетителями апарт-отеля под управлением крупнейшей гостиничной сети AZIMUT Hotels, открытого на базе жилого комплекса «Горизонт». В ближайшие годы свои двери откроет первый пятизвездочный отель в регионе у подножия горнолыжного курорта «Горный Воздух». Ведется строительство и других гостиничных комплексов, некоторые из которых расположены в деловой части города.
Открывающиеся и строящиеся гостиницы включают в себя такой важный компонент, как конференц-залы, делающий места размещения популярными у бизнес-туристов и позволяющий включить отели в перечень объектов делового туризма. Для делового сообщества это важный фактор — заселяясь в гостиницу бизнесмены должны получить не только услуги гостиничного сервиса, но и при необходимости провести переговоры, встречу или мероприятие.