Туризм на Сахалине бьёт рекорды: в регионе растет количество бизнес-туристов

Как цепная реакция подобные деловые поездки тянут за собой развитие других видов туризма — экологический, гастрономический и даже семейный. Ведь совмещать приятное с полезным — общепринятая практика. Приезжая в деловую командировку, гости стремятся захватить в поездку свои семьи, чтобы провести с ними выходные, побывать на различных туристических локациях, посетить заведения общепита и объекты культуры. Так, многие участники проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» рассказывали, что запланировали вернуться в регион повторно с целью семейного и активного зимнего отдыха.