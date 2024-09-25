В Примсоцбанке продолжается акция «Мили за покупки» для держателей карт S7

Posted 24 сентября 2024, 23:00
Published 24 сентября 2024, 23:00
Modified 24 сентября 2024, 23:00
Updated 24 сентября 2024, 23:00
По окончании акции Примсоцбанк определит трех победителей с помощью генератора случайных чисел, каждому из которых начислится 30 тысяч миль.
Акция действует во всех подразделениях банка. Принять участие в ней могут только клиенты с активными картами.
Чем больше будет совершено транзакций — тем выше вероятность победы. Счастливчикам придет СМС от Примсоцбанка, а начисление миль будет проведено до 30 ноября этого года.
Исключение составляют операции:
Для справки: двойные мили начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC — это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.
Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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