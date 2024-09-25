vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 23:00

Published 24 сентября, 23:00

Modified 24 сентября, 23:00

Updated 24 сентября, 23:00

В Примсоцбанке продолжается акция «Мили за покупки» для держателей карт S7

В Примсоцбанке продолжается акция «Мили за покупки» для держателей карт S7

24 сентября 2024, 23:00
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8Jy1zC
В Примсоцбанке продолжается акция «Мили за покупки» для держателей карт S7 (кредитные, дебетовые, зарплатные). До 31 октября этого года клиентам необходимо как можно чаще оплачивать картой S7 товары и услуги.

По окончании акции Примсоцбанк определит трех победителей с помощью генератора случайных чисел, каждому из которых начислится 30 тысяч миль.

Акция действует во всех подразделениях банка. Принять участие в ней могут только клиенты с активными картами.

Чем больше будет совершено транзакций — тем выше вероятность победы. Счастливчикам придет СМС от Примсоцбанка, а начисление миль будет проведено до 30 ноября этого года.

Исключение составляют операции:

  • в банкоматах и терминалах, включая МСС 6010, 6011;
  • в Системах дистанционного банковского обслуживания;
  • пополнение электронных кошельков (МСС 8999);
  • операции в казино (МСС 7995);
  • отмена/возврат зачисления средств на карту;
  • денежные переводы, а также переводы с карты на карту (MCC 4829, 6536, 6537, 6538, 6051, 6534, 6540, 6531, 6532, 6533, 9700, 9701, 9702);
  • покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды (MCC 6012, 6300, 6211, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 5933, 6050, 6051, 6529, 6530, 6381, 6399, 5960);
  • оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование, компьютерные сетевые и информационные услуги (MCC 4814, 4812, 4816);
  • оплата коммунальных услуг (МСС 4900).
  • Безналичные операции по счету, оплата услуг в приложении «Примсоцбанк»

Для справки: двойные мили начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC — это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Подать заявку на выпуск карты.

#Новости#Общество#Акция#Владивосток#Банк#Приморский край#Примсоцбанк
Подпишитесь
Популярное