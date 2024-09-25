Вода теплее воздуха, ветер и дожди: какой будет погода в Приморье?

Во Владивостоке погода будет облачной. Утром и днем возможен небольшой до умеренного дождь. Ночью ветер будет юго-восточный, днем — северный, умеренный, временами до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16°C, днем — от +17 до +19°C.