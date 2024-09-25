Вода теплее воздуха, ветер и дожди: какой будет погода в Приморье?

Posted 25 сентября, 09:57
Published 25 сентября, 09:57
Modified 25 сентября, 09:59
Updated 25 сентября, 09:59
26 сентября на погоду в Приморье будет влиять атмосферный фронт. Местами ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ветер южный умеренный, иногда сильный. Температура воздуха ночью составит от +5 до +16°C, днем — от +14 до +23°C.
Во Владивостоке погода будет облачной. Утром и днем возможен небольшой до умеренного дождь. Ночью ветер будет юго-восточный, днем — северный, умеренный, временами до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16°C, днем — от +17 до +19°C.
В Уссурийске также прогнозируется облачная погода. Небольшой дождь ожидается утром и в первой половине дня. Ветер ночью будет южный, днем — северный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15°C, днем — от +20 до +22°C.
В Находке будет облачно, временами возможен дождь. Ветер юго-восточный и восточный средней силы. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +14°C, днем — от +19 до +21°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +17°C, в заливе Находка — +15°C, а в заливе Посьета — +19°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летняя погода вернется в Приморье.