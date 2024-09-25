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Posted 25 сентября 2024, 00:59

Published 25 сентября 2024, 00:59

Modified 25 сентября 2024, 01:01

Updated 25 сентября 2024, 01:01

Непогода ударит по территориям Приморского края

Жара сменится дождями: осень вновь громко напомнит о себе в Приморье

25 сентября 2024, 00:59
Фото: vostokmedia.com.

Непогода ударит по территориям Приморского края

Сюжет
Дождь
Приморский край снова почувствует грустное настроение осени. Во многих районах региона ожидаются осадки.

Сегодня, 25 сентября, к региону подойдет циклон, который вызовет дожди в западных районах, сообщает «Примгидромет». Также ожидается понижение температурного фона.

Завтра, 26 сентября, Приморье окажется под воздействием циклона, — осадки прогнозируются на большей территории края. Ночь станет теплее на 1 — 5 градусов, чем накануне. А днем воздух прогреется до +16 — +22 °С.

Во Владивостоке сегодня осадков не предвидится, но будет дуть сильный юго-восточный ветер. Термометры покажут +17 — +19 °С. Завтра возможен небольшой дождь, который не окажет влияния на температуру воздуха.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода извинилась за дождливую ночь в Приморском крае.

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