Демешин добился поддержки Минсельхоза РФ в вопросе развития сельских территорий края

Posted 26 сентября, 09:23
Published 26 сентября, 09:23
Modified 26 сентября, 09:25
Updated 26 сентября, 09:25
В июле текущего года этот вопрос уже обсуждался во время визита главы федерального министерства в Хабаровск. Дмитрий Демешин поблагодарил Оксану Лут за поддержку, которую получил регион в результате июльских договорённостей.
— Я обращался к вам с просьбой поддержать заявку Хабаровского края на 2025 год по мероприятиям данной программы в максимально возможном объеме. Благодарю, что наша заявка была поддержана, — сказал Дмитрий Демешин.
Губернатор сообщил, что предварительно в полном объеме средства уже распределены на проект развития опорного пункта Чегдомын. В течение двух лет там будет восстановлен целый ряд объектов, среди которых канализационный коллектор, внешкольный центр, дом культуры, кинотеатр, детский сад и дорога.
Также в ходе встречи Дмитрий Демешин рассказал главе Минсельхоза о текущем состоянии аграрной отрасли в Хабаровском крае и её инвестиционном потенциале. По словам главы региона, сегодня в Хабаровском крае особое внимание уделяется работе по восстановлению мелиоративного комплекса. С 2021 года в регионе введено в сельскохозяйственный оборот около 6 тысяч гектаров земель. Из них более 3 тысяч гектаров — с помощью поддержки в рамках федеральной программы по восстановлению земель.
Ещё один вопрос, который был поднят на встрече в Минсельхозе, касался научно-технического сотрудничества Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства (ДВ НИИСХ) и Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук KHP по реализации совместного проекта по селекции и семеноводству кукурузы.
На территории Хабаровского края научное сопровождение агропромышленного комплекса осуществляет ДВ НИИСХ. Институт является и оригинатором основных сортов сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории края. Сотрудники ДВ НИИСХ уже ведут совместные работы с академиями сельскохозяйственных наук провинций КНР по обмену селекционным материалом.
— Просим оказать содействие Хабаровскому краю по сопровождению совместного с КНР научного проекта, а также по вхождению с данным проектом в национальный проект в рамках федерального проекта «Селекционная и генетическая независимость АПК», — обратился Дмитрий Демешин к Оксане Лут.
Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.