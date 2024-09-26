Демешин добился поддержки Минсельхоза РФ в вопросе развития сельских территорий края

Также в ходе встречи Дмитрий Демешин рассказал главе Минсельхоза о текущем состоянии аграрной отрасли в Хабаровском крае и её инвестиционном потенциале. По словам главы региона, сегодня в Хабаровском крае особое внимание уделяется работе по восстановлению мелиоративного комплекса. С 2021 года в регионе введено в сельскохозяйственный оборот около 6 тысяч гектаров земель. Из них более 3 тысяч гектаров — с помощью поддержки в рамках федеральной программы по восстановлению земель.