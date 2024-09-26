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Posted 26 сентября, 09:23

Published 26 сентября, 09:23

Modified 26 сентября, 09:25

Updated 26 сентября, 09:25

Демешин добился поддержки Минсельхоза РФ в вопросе развития сельских территорий края

Демешин добился поддержки Минсельхоза РФ в вопросе развития сельских территорий края

26 сентября 2024, 09:23
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин продолжает серию рабочих встреч с федеральными чиновниками в Москве. С главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут губернатор обсудил реализацию в регионе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В июле текущего года этот вопрос уже обсуждался во время визита главы федерального министерства в Хабаровск. Дмитрий Демешин поблагодарил Оксану Лут за поддержку, которую получил регион в результате июльских договорённостей.

— Я обращался к вам с просьбой поддержать заявку Хабаровского края на 2025 год по мероприятиям данной программы в максимально возможном объеме. Благодарю, что наша заявка была поддержана, — сказал Дмитрий Демешин.

Губернатор сообщил, что предварительно в полном объеме средства уже распределены на проект развития опорного пункта Чегдомын. В течение двух лет там будет восстановлен целый ряд объектов, среди которых канализационный коллектор, внешкольный центр, дом культуры, кинотеатр, детский сад и дорога.

Также в ходе встречи Дмитрий Демешин рассказал главе Минсельхоза о текущем состоянии аграрной отрасли в Хабаровском крае и её инвестиционном потенциале. По словам главы региона, сегодня в Хабаровском крае особое внимание уделяется работе по восстановлению мелиоративного комплекса. С 2021 года в регионе введено в сельскохозяйственный оборот около 6 тысяч гектаров земель. Из них более 3 тысяч гектаров — с помощью поддержки в рамках федеральной программы по восстановлению земель.

Ещё один вопрос, который был поднят на встрече в Минсельхозе, касался научно-технического сотрудничества Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства (ДВ НИИСХ) и Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук KHP по реализации совместного проекта по селекции и семеноводству кукурузы.

На территории Хабаровского края научное сопровождение агропромышленного комплекса осуществляет ДВ НИИСХ. Институт является и оригинатором основных сортов сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории края. Сотрудники ДВ НИИСХ уже ведут совместные работы с академиями сельскохозяйственных наук провинций КНР по обмену селекционным материалом.

— Просим оказать содействие Хабаровскому краю по сопровождению совместного с КНР научного проекта, а также по вхождению с данным проектом в национальный проект в рамках федерального проекта «Селекционная и генетическая независимость АПК», — обратился Дмитрий Демешин к Оксане Лут.

Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.

#Хабаровский край
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