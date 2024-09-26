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Posted 25 сентября, 23:56

Published 25 сентября, 23:56

Modified 25 сентября, 23:58

Updated 25 сентября, 23:58

Осадки и ветреная погода вновь напомнят о себе в Приморье

Дожди и сильный ветер: непогода ударит по Приморскому краю

25 сентября 2024, 23:56
Фото: 1MI

Осадки и ветреная погода вновь напомнят о себе в Приморье

Сюжет
Погода
Осенняя хандра, судя по всему, уже не за горами для жителей Приморского края. Ведь синоптическая обстановка в регионе снова стала дождливой.

Сегодня, 26 сентября, в регионе ожидаются небольшие дожди, кое-где умеренные. В некоторых районах будет дуть сильный ветер. Температурный фон — +14 — +23 °C.

Во Владивостоке к полудню «разыграется» сильный северный ветер, также прогнозируются умеренные осадки. Воздух прогреется до +17 — +19 °C.

В Уссурийске ожидается умеренные дождь и ветер. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22°C.

В Находке временами небольшой дождь, также подует умеренный юго-восточный ветер. Столбики термометров покажут +19 — +21 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +17°C;
  • Залив Находка — +15°C;
  • Залив Посьета — +19°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда ударят мощные холода по Приморскому краю.

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