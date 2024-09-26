Дожди и сильный ветер: непогода ударит по Приморскому краю

Posted 25 сентября, 23:56
Published 25 сентября, 23:56
Modified 25 сентября, 23:58
Updated 25 сентября, 23:58
Сегодня, 26 сентября, в регионе ожидаются небольшие дожди, кое-где умеренные. В некоторых районах будет дуть сильный ветер. Температурный фон — +14 — +23 °C.
Во Владивостоке к полудню «разыграется» сильный северный ветер, также прогнозируются умеренные осадки. Воздух прогреется до +17 — +19 °C.
В Уссурийске ожидается умеренные дождь и ветер. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22°C.
В Находке временами небольшой дождь, также подует умеренный юго-восточный ветер. Столбики термометров покажут +19 — +21 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда ударят мощные холода по Приморскому краю.