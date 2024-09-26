Грозовые ливни могут ударить в ближайшие часы по Приморью —какие районы в зоне риска?

Posted 26 сентября, 05:03
Published 26 сентября, 05:03
Modified 26 сентября, 05:05
Updated 26 сентября, 05:05
По данным сайта «Маглипогода», ливни и грозы могут ударить по южной части региона, — в зоне риска Находка, а также Партизанский и Лазовский районы.
«В Японском море снова происходят чудеса чудесные. Погода в сентябре, как и в июле», — подчеркнул основатель портала Руслан Юрковский.
По мнению метеоблогера, синоптическая обстановка удивляет температурами. В Японском море прошел тропический ливень с опасными явлениями из-за аномальной разницы в температурах воздуха.
«От +35 на юге Японского моря и до +15 в Приморском крае. Тогда там выпало более 1000 мм осадков. Нам крупно повезло снова и снова», — заявил Юрковский.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода ударит по Приморью в ближайшее время.