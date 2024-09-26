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Posted 26 сентября, 05:03

Published 26 сентября, 05:03

Modified 26 сентября, 05:05

Updated 26 сентября, 05:05

Серьезная непогода может обрушиться на некоторые районы Приморского края

Грозовые ливни могут ударить в ближайшие часы по Приморью —какие районы в зоне риска?

26 сентября 2024, 05:03
Фото: vostokmedia.com

Серьезная непогода может обрушиться на некоторые районы Приморского края

Сюжет
Погода
Совсем скоро осадки наведаются в Приморский край. Названы районы, которые могут оказаться под гнетом бушующей стихии.

По данным сайта «Маглипогода», ливни и грозы могут ударить по южной части региона, — в зоне риска Находка, а также Партизанский и Лазовский районы.

«В Японском море снова происходят чудеса чудесные. Погода в сентябре, как и в июле», — подчеркнул основатель портала Руслан Юрковский.

По мнению метеоблогера, синоптическая обстановка удивляет температурами. В Японском море прошел тропический ливень с опасными явлениями из-за аномальной разницы в температурах воздуха.

«От +35 на юге Японского моря и до +15 в Приморском крае. Тогда там выпало более 1000 мм осадков. Нам крупно повезло снова и снова», — заявил Юрковский.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода ударит по Приморью в ближайшее время.

Дожди и сильный ветер: непогода ударит по Приморскому краю
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