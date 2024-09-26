Хабаровский край присоединился к всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Posted 26 сентября, 09:31
Published 26 сентября, 09:31
Modified 26 сентября, 09:33
Updated 26 сентября, 09:33
Акция продлится до 15 ноября 2024 года. В проекте могут принять участие учебные и дошкольные учреждения, предприятия, а также любой желающий индивидуально. Побороться за лучший результат в Год семьи можно и всей семьей, для этого появилась отдельная номинация. Ключевым критерием оценки активности станет количество собранной макулатуры.
Подача заявок на коллективный зачет пройдет до 10 ноября 2024 года, на личный зачет — до 15 ноября 2024 года. Узнать условия акции и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия бумбатл.рф.
— Экологический флешмоб «БумБатл» — дополнительный способ привлечения внимания к нацпроекту «Экология». В ближайшее время на интерактивной карте сайта бумбатл.рф будут определены точки сбора, куда каждый желающий в Хабаровском крае сможет принести макулатуру. На сегодняшний день уже определена одна из них в городе Хабаровске — по улице Подгаева, д. 1, которая будет открыта 28 сентября с 16.00 до 18.00, — отметил советник губернатора Хабаровского края по ЖКХ Сергей Федоров.
Добавим, что дополнительный формат участия — конкурс креативных постов в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. Для этого в соцсетях необходимо будет выложить интересное фото или видео, отметив его хештегом #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология.
По итогам оргкомитет определит лидеров по объемам сданного бумажного сырья среди образовательных учреждений, компаний и в индивидуальном зачете. Всех участников акции ждут подарки. Также будут объявлены самые результативные регионы страны.
Акция организована АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским общественным движением «Экосистема» при участии Минприроды России.