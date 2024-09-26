Хабаровский край присоединился к всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Акция продлится до 15 ноября 2024 года. В проекте могут принять участие учебные и дошкольные учреждения, предприятия, а также любой желающий индивидуально. Побороться за лучший результат в Год семьи можно и всей семьей, для этого появилась отдельная номинация. Ключевым критерием оценки активности станет количество собранной макулатуры.