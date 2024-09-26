Одна маленькая авария парализовала главную улицу Владивостока — фото

Posted 26 сентября, 08:38
Published 26 сентября, 08:38
Modified 26 сентября, 08:40
Updated 26 сентября, 08:40
Движение на одной из главных улиц Владивостока остановилось из-за ДТП. Две легковушки столкнулись на перекрестке Светланской и Океанского проспекта.
Последствия аварии привели к блокировке всей Светланской. Пробка растянулась более, чем на километр.
На автобусе из центра города не уехать, такси не дождаться: десятки людей идут пешком, сотни толпятся у остановок.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из районов Приморского края прямо на дороге загорелся автомобиль.