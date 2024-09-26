Одна маленькая авария парализовала главную улицу Владивостока — фото

Движение на одной из главных улиц Владивостока остановилось из-за ДТП. Две легковушки столкнулись на перекрестке Светланской и Океанского проспекта.

Последствия аварии привели к блокировке всей Светланской. Пробка растянулась более, чем на километр.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из районов Приморского края прямо на дороге загорелся автомобиль.

На автобусе из центра города не уехать, такси не дождаться: десятки людей идут пешком, сотни толпятся у остановок.

«Страшно проезжать»: автомобиль загорелся прямо на трассе в Приморье — видео

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