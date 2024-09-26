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Posted 26 сентября, 08:38

Published 26 сентября, 08:38

Modified 26 сентября, 08:40

Updated 26 сентября, 08:40

Движение на Светланской во Владивостоке остановилось из-за ДТП

Одна маленькая авария парализовала главную улицу Владивостока — фото

26 сентября 2024, 08:38
Фото: vostokmedia.com

Движение на Светланской во Владивостоке остановилось из-за ДТП

Сюжет
Пробка
Дорожное движение на главной улице Владивостока оказалось полностью парализовано из-за аварии. ДТП кажется несерьезным, но мешает сотням людей.

Движение на одной из главных улиц Владивостока остановилось из-за ДТП. Две легковушки столкнулись на перекрестке Светланской и Океанского проспекта.

Фото: vostokmedia.com

Последствия аварии привели к блокировке всей Светланской. Пробка растянулась более, чем на километр.

Фото: 2gis

На автобусе из центра города не уехать, такси не дождаться: десятки людей идут пешком, сотни толпятся у остановок.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из районов Приморского края прямо на дороге загорелся автомобиль.

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