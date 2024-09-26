Педагог Соболев считает, что сократить время обучения в средней школе реально

Собеседник издания отметил, что способы организации образовательного процесса, позволяющие воплотить данную идею, существуют. В качестве примера Соболев привел введение профильных классов, когда у математического будет одна программа, а у исторического — другая. Он добавил, что современные классы перегружены. Заслуженный учитель России также назвал пустыми разговоры о том, что из-за сокращения программы дети могут остаться необразованными.