Педагог Соболев считает, что сократить время обучения в средней школе реально

Posted 26 сентября, 10:36
Published 26 сентября, 10:36
Modified 26 сентября, 10:38
Updated 26 сентября, 10:38
Агентство «Ридус» попросило заслуженного учителя России Льва Соболева прокомментировать идею помощника президента РФ Владимира Мединского о сокращении сроков обучения в школах. Данная инициатива предложена с целью повышения конкурентоспособности выпускников средних учебных заведений.
Собеседник издания отметил, что способы организации образовательного процесса, позволяющие воплотить данную идею, существуют. В качестве примера Соболев привел введение профильных классов, когда у математического будет одна программа, а у исторического — другая. Он добавил, что современные классы перегружены. Заслуженный учитель России также назвал пустыми разговоры о том, что из-за сокращения программы дети могут остаться необразованными.