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Posted 26 сентября, 10:36

Published 26 сентября, 10:36

Modified 26 сентября, 10:38

Updated 26 сентября, 10:38

Педагог Соболев считает, что сократить время обучения в средней школе реально

26 сентября 2024, 10:36
Педагог отметил, что в педагогической науке существуют способы организации процесса обучения, которые позволят воплотить идею Мединского. Он также добавил, что считает разговоры о том, что если сократить программу, то дети окажутся неграмотными, пустыми.

Агентство «Ридус» попросило заслуженного учителя России Льва Соболева прокомментировать идею помощника президента РФ Владимира Мединского о сокращении сроков обучения в школах. Данная инициатива предложена с целью повышения конкурентоспособности выпускников средних учебных заведений.

Собеседник издания отметил, что способы организации образовательного процесса, позволяющие воплотить данную идею, существуют. В качестве примера Соболев привел введение профильных классов, когда у математического будет одна программа, а у исторического — другая. Он добавил, что современные классы перегружены. Заслуженный учитель России также назвал пустыми разговоры о том, что из-за сокращения программы дети могут остаться необразованными.

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