«Рвало десять дней»: невообразимое вытащили из живота мужчины в Приморье — фото

Posted 26 сентября, 02:26
Published 26 сентября, 02:26
Modified 26 сентября, 02:28
Updated 26 сентября, 02:28
Врачи Лесозаводской городской больницы спасли горожанина, в кишечнике которого обнаружили камень, сообщает telegram-канал медучреждения.
Ранее медики рекомендовали приморцу, который страдал от желчекаменной болезни, удалить желчный пузырь. Но мужчина пренебрег словами специалистов и в итоге попал в руки хирургов с камнем, который «образовал пролежень и опустился в двенадцатиперстную кишку, спровоцировав непрохождение пищи». Больной терпел боли и рвал десять дней.
Однако пациента успешно прооперировали, несмотря на запущенность заболевания.
«Врачи рекомендуют не откладывать рекомендованное лечение при постановке диагноза», — подчеркнули специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Фокино врачи бьют тревогу из-за печальной статистики среди детей.