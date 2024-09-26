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Posted 26 сентября, 02:26

Published 26 сентября, 02:26

Modified 26 сентября, 02:28

Updated 26 сентября, 02:28

Огромный камень извлекли из кишечника жителя Приморского края

«Рвало десять дней»: невообразимое вытащили из живота мужчины в Приморье — фото

26 сентября 2024, 02:26
Фото: Изображение Midjourney

Огромный камень извлекли из кишечника жителя Приморского края

Сюжет
Дети
Мужчина терпел боли и длительную рвоту десять дней. После чего из его кишечника достали камень размером с куриное яйцо. Как он там очутился? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Врачи Лесозаводской городской больницы спасли горожанина, в кишечнике которого обнаружили камень, сообщает telegram-канал медучреждения.

Ранее медики рекомендовали приморцу, который страдал от желчекаменной болезни, удалить желчный пузырь. Но мужчина пренебрег словами специалистов и в итоге попал в руки хирургов с камнем, который «образовал пролежень и опустился в двенадцатиперстную кишку, спровоцировав непрохождение пищи». Больной терпел боли и рвал десять дней.

Однако пациента успешно прооперировали, несмотря на запущенность заболевания.

«Врачи рекомендуют не откладывать рекомендованное лечение при постановке диагноза», — подчеркнули специалисты.
Фото: lescgb

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Фокино врачи бьют тревогу из-за печальной статистики среди детей.

«Эпидемия среди детей»: печальная тенденция заставила бить тревогу врачей в Приморье
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