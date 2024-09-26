«Рвало десять дней»: невообразимое вытащили из живота мужчины в Приморье — фото

Ранее медики рекомендовали приморцу, который страдал от желчекаменной болезни, удалить желчный пузырь. Но мужчина пренебрег словами специалистов и в итоге попал в руки хирургов с камнем, который «образовал пролежень и опустился в двенадцатиперстную кишку, спровоцировав непрохождение пищи». Больной терпел боли и рвал десять дней.