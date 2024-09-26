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Posted 26 сентября, 10:58

Published 26 сентября, 10:58

Modified 26 сентября, 11:02

Updated 26 сентября, 11:02

Снова похолодает? Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу в Приморье

Снова похолодает? Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу в Приморье

26 сентября 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
В Приморье 27 сентября на погоду повлияет поле повышенного атмосферного давления. В крае обойдется преимущественно без осадков, ожидается северный умеренный ветер.

27 сентября погода в Приморье будет зависеть от поля повышенного давления. В основном в крае обойдется без осадков. Ветер умеренный, северный. Температура ночью будет колебаться от +5 до +12°С, а днём от +17 до +22°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер будет северный, умеренный, временами сильный. Ночью столбик термометра покажет +10…+12°C, а днём +19…+21°С.

В Уссурийске прогнозируется переменная облачность и отсутствие дождей. Ветер северный умеренный. Температура ночью будет колебаться от +7 до +9°C, а днём от +20 до +22°С.

В Находке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет северный умеренный до сильного. Ночью температура будет около +10…+12°C, а днём около +21…+23°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +17°C, в заливе Находка +15°C, а в заливе Посьета +19°C.

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