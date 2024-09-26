СОГАЗ наградил компании за лучшие инициативы в сфере заботы о сотрудниках

«Согласно последним исследованиям, компании, которые активно заботятся о здоровье своих сотрудников, не только снижают уровень текучести кадров, но и повышают общую производительность. Поэтому современные страховые решения уже давно вышли за рамки традиционного подхода к медицинскому страхованию. Наша цель — быть партнёром для компаний в создании здоровой рабочей среды. Мы задумали это мероприятие как площадку для открытого, честного и интересного обсуждения внутри сообщества ответственного бизнеса», — отметила исполнительный директор СОГАЗа по личному страхованию Наталья Комарова.