vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 03:44

Published 26 сентября, 03:44

Modified 26 сентября, 03:46

Updated 26 сентября, 03:46

Машина полыхает в огне на дороге в Приморском крае

«Страшно проезжать»: автомобиль загорелся прямо на трассе в Приморье — видео

26 сентября 2024, 03:44
Фото: vostokmedia.com

Машина полыхает в огне на дороге в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Путь в Михайловку стал излишне горячим, — пламя охватило машину прямо на автомобильной трассе. Мало кто решается двинуться дальше, минуя густые клубы черного дыма и огонь.

Автомобиль загорелся на трассе в Михайловском районе около села Песчаное, сообщают новые медиа. Как огонь охватил «железную ласточку» и где ее водитель — неизвестно.

Около места инцидента собрались машины, — мало кто решается проехать мимо полыхающего транспорта. Более того, приближаться к нему, как минимум, опасно.

Видео: raionnie_baiki.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горящий грузовик стал причиной пожара на «Китайском рынке» в Уссурийске. От огня пострадало около 3 000 квадратным метров.

«Загорелась машина, и перекинулось на склад»: очевидцы о пожаре в Уссурийске — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Закинул малолитражку на косогор: серьезное ДТП с фурой произошло в Приморье — видеоГрузовик горел и «хлопал» прямо на ходу: шокирующие кадры пожара в Уссурийске — видеоНасмерть засыпало: жуткое происшествие случилось на заводе в Приморье — видео
#Новости#Видео#Пожар#Владивосток#Уссурийск#Автомобиль#Машины#Михайловский район#Приморский край#Происшествия#Грузовик
Подпишитесь
Популярное