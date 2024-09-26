«Страшно проезжать»: автомобиль загорелся прямо на трассе в Приморье — видео

Posted 26 сентября, 03:44
Published 26 сентября, 03:44
Modified 26 сентября, 03:46
Updated 26 сентября, 03:46
Автомобиль загорелся на трассе в Михайловском районе около села Песчаное, сообщают новые медиа. Как огонь охватил «железную ласточку» и где ее водитель — неизвестно.
Около места инцидента собрались машины, — мало кто решается проехать мимо полыхающего транспорта. Более того, приближаться к нему, как минимум, опасно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горящий грузовик стал причиной пожара на «Китайском рынке» в Уссурийске. От огня пострадало около 3 000 квадратным метров.