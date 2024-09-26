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Posted 26 сентября, 06:25

Published 26 сентября, 06:25

Modified 26 сентября, 06:27

Updated 26 сентября, 06:27

Сразу три трупа обнаружили у торгового центра в Приморском крае

«Троих в одном месте скосило»: несколько трупов нашли у ТЦ в Приморье — видео

26 сентября 2024, 06:25
Фото: 1MI

Сразу три трупа обнаружили у торгового центра в Приморском крае

Сюжет
Животные
Во Владивостоке на улице Калинина женщина наткнулась сразу на три трупа. Ситуация начинает вызывать беспокойство у местных жителей: гибнут прямо на тротуаре.

Во Владивостоке массово гибнут птицы.

На улице Калинина нашли несколько трупов. Обеспокоенная жительница города поделилась, что в одном и том же районе обнаружила сразу трех мертвых или умирающих сорок.

Видео: chp_primkray.

Последнюю птицу застали еще живой. На видеозаписи можно увидеть, как она умирает в необычной позе, судорожно дергая крыльями. Очевидцы предполагают, что возможная причина гибели сорок — птичий грипп.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье начался массовый мор морских обитателей. Мертвая рыба усеяла весь берег.

Все море усеяно мертвячиной: мор рыбы начался в Приморье — видео
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