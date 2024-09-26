«Троих в одном месте скосило»: несколько трупов нашли у ТЦ в Приморье — видео

Posted 26 сентября, 06:25
Published 26 сентября, 06:25
Modified 26 сентября, 06:27
Updated 26 сентября, 06:27
Во Владивостоке массово гибнут птицы.
На улице Калинина нашли несколько трупов. Обеспокоенная жительница города поделилась, что в одном и том же районе обнаружила сразу трех мертвых или умирающих сорок.
Последнюю птицу застали еще живой. На видеозаписи можно увидеть, как она умирает в необычной позе, судорожно дергая крыльями. Очевидцы предполагают, что возможная причина гибели сорок — птичий грипп.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье начался массовый мор морских обитателей. Мертвая рыба усеяла весь берег.