В Улан-Удэ привезли оборудование для реконструкции котла «ТГК-14»

Posted 25 сентября, 22:03
Published 25 сентября, 22:03
Modified 25 сентября, 22:05
Updated 25 сентября, 22:05
Привезённый агрегат — воздухоподогреватель, он предназначен для реконструкции котлоагрегата №5 котельной «Юго-Западная». Установка данного устройства весом более 3,4 тонн увеличит экономичность работы котла за счёт снижения потерь тепла с уходящими газами. Оборудование изготовили в Барнауле, на заводе ООО «ПромКотлоСнаб».
В рамках договора с ООО «ПромКотлоСнаб» для реконструкции котельной «ЧитаАвиа» ожидается ещё поставка водогрейного котла в сборе и топки. Всё это уже отгружено с завода-изготовителя и до конца недели прибудет в Читу. Установка нового котлоагрегата позволит улучшить производственные и экологические показатели: снизится расход топлива, электроэнергии и объём выбросов.
«ПромКотлоСнаб» — стратегический партнёр «ТГК-14». С заводом подписаны долгосрочные договоры на поставку широкой номенклатуры основного и вспомогательного котельного оборудования, а также запасных частей, необходимых для реализации инвестиционной и ремонтной программ энергокомпании и обеспечения надёжности работы оборудования.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Сибири изготовят все ключевые узлы для двух новых энергоблоков Улан-Удэнской ТЭЦ-2. «ТГК-14» была выбрана победителем по итогам федеральных конкурсов по созданию новых энергомощностей (КОМ НГО и КОМ НГО-2). Проекты предусматривают строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 180 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Оба проекта обеспечивают гарантированный возврат инвестиций с определенным уровнем доходности за счёт платежей оптовых потребителей энергии.