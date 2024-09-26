Важный шаг в логистике: долгожданный мост на краевой трассе открыли в Приморье

Posted 26 сентября, 01:11
Published 26 сентября, 01:11
Modified 26 сентября, 01:13
Updated 26 сентября, 01:13
Сегодня, 25 сентября, в Приморье произошло радостное событие — открыли долгожданный мост на краевой трассе в Шкотовском округе. На автомобильной дороге Артем — Находка — порт Восточный запустили движение по 148-метровому мостовому сооружение, которое проходит через реку Суходол.
Важно отметить, что данная конструкция является связующим звеном между Приморьем и грузовыми портами региона. К слову, в ближайшее время подрядчик приступит к демонтажу моста и объезда, которые служили временной переправой для автомобилистов. Также совсем скоро специалисты займутся устройством подхода со стороны Романовки.
АО «СПЕЦСУ» поделились кадрами исторического момента, — открытия моста. Первым проехался крупногабаритный транспорт, который, под громкие звуки клаксона, проверил сооружение на прочность. За самосвалом последовали легковые машины.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили продолжение строительства трассы Владивосток — Находка — порт Восточный, которая положительно скажется на развитии логистической инфраструктуре региона.