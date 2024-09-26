Важный шаг в логистике: долгожданный мост на краевой трассе открыли в Приморье

Важно отметить, что данная конструкция является связующим звеном между Приморьем и грузовыми портами региона. К слову, в ближайшее время подрядчик приступит к демонтажу моста и объезда, которые служили временной переправой для автомобилистов. Также совсем скоро специалисты займутся устройством подхода со стороны Романовки.