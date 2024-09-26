«Загрыз собаку»: медведь вновь напал на дачный участок в Приморье? — фото

По словам специалиста, в Светлогорье на заброшенных дачах действительно кто-то убил собаку. Эксперты разбираются в инциденте, пока нет подтверждения того, что это сделал именно косолапый хищник. Однако, если выяснится, что пса погубил зверь, то подозрения упадут на двух обитателей леса, — тигра и медведя.