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Posted 26 сентября, 04:46

Published 26 сентября, 04:46

Modified 26 сентября, 04:48

Updated 26 сентября, 04:48

Медведь убил еще одну собаку в Пожарском районе Приморского края?

«Загрыз собаку»: медведь вновь напал на дачный участок в Приморье? — фото

26 сентября 2024, 04:46
Фото: 1MI

Медведь убил еще одну собаку в Пожарском районе Приморского края?

Сюжет
Тигр
Новая жертва агрессивного хищника найдена неподалеку от Лучегорска. Многие местные жители считают, что в Пожарский район опять наведался медведь. Ведь недавно его собрат жестоко расправился с почти 40 жертвами.

Новость о медведе-людоеде всколыхнула сердца жителей России. Не успели люди успокоиться после убийства агрессивного животного, как новая весть ошарашила Приморье.

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В новых медиа появилась информация о том, что медведь вновь совершил нападение в Пожарском районе. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием к зоологу и генеральному директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.

По словам специалиста, в Светлогорье на заброшенных дачах действительно кто-то убил собаку. Эксперты разбираются в инциденте, пока нет подтверждения того, что это сделал именно косолапый хищник. Однако, если выяснится, что пса погубил зверь, то подозрения упадут на двух обитателей леса, — тигра и медведя.

Фото: Предоставлено для «Восток-Медиа». vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медведь растерзал более 30 животных в лучегорском приюте для «хвостиков».

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