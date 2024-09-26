«Загрыз собаку»: медведь вновь напал на дачный участок в Приморье? — фото

Posted 26 сентября, 04:46
Published 26 сентября, 04:46
Modified 26 сентября, 04:48
Updated 26 сентября, 04:48
Новость о медведе-людоеде всколыхнула сердца жителей России. Не успели люди успокоиться после убийства агрессивного животного, как новая весть ошарашила Приморье.
В новых медиа появилась информация о том, что медведь вновь совершил нападение в Пожарском районе. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием к зоологу и генеральному директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.
По словам специалиста, в Светлогорье на заброшенных дачах действительно кто-то убил собаку. Эксперты разбираются в инциденте, пока нет подтверждения того, что это сделал именно косолапый хищник. Однако, если выяснится, что пса погубил зверь, то подозрения упадут на двух обитателей леса, — тигра и медведя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медведь растерзал более 30 животных в лучегорском приюте для «хвостиков».