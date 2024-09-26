Зажали «Прадик»: массовое ДТП произошло во Владивостоке — фото

В пригороде дальневосточной столицы два микроавтобуса «зажали» Land Cruiser Prado. По данным аварийного комиссара, водитель Toyota Noah резко затормозил, чтобы перестроиться на другую полосу. Рулевой джипа тоже экстренно нажал на тормоз, но сзади двигался еще один автомобиль, который не среагировал вовремя и врезался во внедорожник, который по инерции впечатался в «Ноах».