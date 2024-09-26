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Posted 26 сентября, 05:41

Published 26 сентября, 05:41

Modified 26 сентября, 05:47

Updated 26 сентября, 05:47

Массовая авария произошла в пригороде Владивостока

Зажали «Прадик»: массовое ДТП произошло во Владивостоке — фото

26 сентября 2024, 05:41
Фото: vostokmedia.com

Массовая авария произошла в пригороде Владивостока

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке при столкновении на дороге пострадали три автомобиля, — два микроавтобуса, по воле случая, устроили ловушку для водителя внедорожника.

В пригороде дальневосточной столицы два микроавтобуса «зажали» Land Cruiser Prado. По данным аварийного комиссара, водитель Toyota Noah резко затормозил, чтобы перестроиться на другую полосу. Рулевой джипа тоже экстренно нажал на тормоз, но сзади двигался еще один автомобиль, который не среагировал вовремя и врезался во внедорожник, который по инерции впечатался в «Ноах».

В результате дорожного происшествия пострадали все три машины. Больше всех, судя по кадрам, «попало» третьему из «паровозика».

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль полыхал прямо на трассе в Приморском крае.

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