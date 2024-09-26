vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 23:44

Published 25 сентября, 23:44

Modified 25 сентября, 23:47

Updated 25 сентября, 23:47

Необычную рыбу выловили жители Приморского края

«Жуткая пасть»: удивительную тварь достали из воды рыбаки в Приморье — фото

25 сентября 2024, 23:44
Фото: vostokmedia.com

Необычную рыбу выловили жители Приморского края

В Приморском крае обитатель глубин настолько изумил любителей рыбалки, что мужчины решили обратиться к специалистам из научного центра. Эксперты рассказали о чудище, которое выудили из Японского моря.

В telegram-канале Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН опубликовали снимки довольно необычного существа, которое удивило приморских рыбаков. Бычок-ворон, известный еще под названием волосатая рогатка, является обитателем Японского моря.

Эксперты поведали, что данный вид обитает на дне, поэтому рыбакам чужда такая особь. Почему же бычок стал добычей? — ученые ответили и на этот вопрос. Оказывает, осенью они нерестятся на небольшой глубине, так как подходят ближе к берегу в период холодов.

Уловом стала рыба ярко-красного цвета, брюхо которой раздулось, прямо как у фугу. Ее тело покрыто бугорками, а голова гребнями. В пасти у нее виднеются многочисленные мелкие зубы.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

К слову, если в России эту рыбу не употребляют в пищу, то в Японии ее не только едят, но и делают из нее соусы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на камеру дайвера попал необычный симбиоз на морском дне в Приморском крае.

«Вот чудо земное»: жуткую тварь заметил дайвер на морском дне в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сейчас врежется»: огромные косатки окружили рыбацкую лодку в Приморье — видео«Красная» путина пошла не по плану: почему рыбаки Приморья не доловили лососейВторая очередь ДВФУ появится во Владивостоке — Владимир Путин
#Новости#Россия#Владивосток#Рыбаки#Япония#Приморский край#Наука#Приморье#Японское море#Кулинария
Подпишитесь
Популярное