«Жуткая пасть»: удивительную тварь достали из воды рыбаки в Приморье — фото

Эксперты поведали, что данный вид обитает на дне, поэтому рыбакам чужда такая особь. Почему же бычок стал добычей? — ученые ответили и на этот вопрос. Оказывает, осенью они нерестятся на небольшой глубине, так как подходят ближе к берегу в период холодов.