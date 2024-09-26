«Жуткая пасть»: удивительную тварь достали из воды рыбаки в Приморье — фото

Posted 25 сентября, 23:44
Published 25 сентября, 23:44
Modified 25 сентября, 23:47
Updated 25 сентября, 23:47
В telegram-канале Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН опубликовали снимки довольно необычного существа, которое удивило приморских рыбаков. Бычок-ворон, известный еще под названием волосатая рогатка, является обитателем Японского моря.
Эксперты поведали, что данный вид обитает на дне, поэтому рыбакам чужда такая особь. Почему же бычок стал добычей? — ученые ответили и на этот вопрос. Оказывает, осенью они нерестятся на небольшой глубине, так как подходят ближе к берегу в период холодов.
Уловом стала рыба ярко-красного цвета, брюхо которой раздулось, прямо как у фугу. Ее тело покрыто бугорками, а голова гребнями. В пасти у нее виднеются многочисленные мелкие зубы.
К слову, если в России эту рыбу не употребляют в пищу, то в Японии ее не только едят, но и делают из нее соусы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на камеру дайвера попал необычный симбиоз на морском дне в Приморском крае.