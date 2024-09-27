Демешин договорился с Росавтодором о модернизации дорог по всему Хабаровскому краю

Posted 27 сентября, 06:45
Published 27 сентября, 06:45
Modified 27 сентября, 06:47
Updated 27 сентября, 06:47
Подъездная автомобильная дорога протяжённостью 4,15 километра — один из ключевых элементов инфраструктуры международного пункта пропуска на Большом Уссурийском острове. Проектная документация на строительство дороги уже разработана, получено положительное заключение госэкспертизы.
Дмитрий Демешин акцентировал внимание на важности реализации этого проекта не только для экономики Хабаровского края, но и для развития российско-китайских экономических связей в целом. Создание грузопассажирского автомобильного пункта пропуска поспособствует росту туристического потока, развитию международной торгово-промышленной деятельности, укреплению культурных связей.
— Создание международного пункта пропуска расширит внешнеэкономическое взаимодействие с партнерами из дружественных стран. К 2030 году через него будет перевозиться 1,3 миллиона тонн грузов и до 1,5 миллиона туристов, — отметил губернатор.
Отметим, что при Дмитрии Демешине проект развития Большого Уссурийского острова перешёл из стадии обсуждений в стадию реальных действий. За последние несколько месяцев глава Хабаровского края провёл встречи с руководством Росграницы и Росавтодора для согласования деталей реализации проекта. Это позволит уже в ближайшее время запустить строительство объекта.
Дмитрий Демешин также обсудил с Романом Новиковым завершение реконструкции дороги «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын», которая соединяет 17 населенных пунктов, расположенных вдоль БАМа. Для обеспечения круглогодичного транспортного сообщения необходимо проведение реконструкции двух заключительных участков общей протяженностью 17 километров. Стоимость работ составляет 3 миллиарда рублей.
Ещё одним вопросом повестки дня стало приведение в нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог в Хабаровском крае. В неё входит 7 участков краевых автомобильных дорог общей протяженностью 784 километра. Они должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году.
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