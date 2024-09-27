Демешин договорился с Росавтодором о модернизации дорог по всему Хабаровскому краю

Отметим, что при Дмитрии Демешине проект развития Большого Уссурийского острова перешёл из стадии обсуждений в стадию реальных действий. За последние несколько месяцев глава Хабаровского края провёл встречи с руководством Росграницы и Росавтодора для согласования деталей реализации проекта. Это позволит уже в ближайшее время запустить строительство объекта.