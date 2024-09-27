Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» стартует в Хабаровске на следующей неделе

Posted 27 сентября, 07:03
Published 27 сентября, 07:03
Modified 27 сентября, 07:05
Updated 27 сентября, 07:05
Жители и гости города смогут посетить ярмарку мастеров и предпринимателей, выступления творческих коллективов края и приглашенных музыкантов, а также этнокультурный фестиваль «День коренных малочисленных народов Хабаровского края».
— Фестиваль-ярмарка стал настоящим символом края, он проводится в разные сезоны и регулярно собирает тысячи гостей на главной площади города. Подготовлена насыщенная программа. В этот раз событие объединит мастеров из Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, которые представят результаты своих трудов в области народных ремесел, столярного дела, кастомизации, а также изготовления авторских кукол, домашнего декора и этнической одежды. Будут организованы творческие и образовательные площадки, — уточнили в министерстве культуры края.
Фестиваль откроется 4 октября в 17:00 с выступления музыкальных групп: «Live Orсhestra» и «Двадцать». В субботу, 5 октября, с 13:00 на сцене запланированы выступления хореографических и вокальных коллективов города и края. В их числе студия соло-латины «Балхаус, народный театр современного танца „Трафик“ и образцовый ансамбль эстрадного танца „Вдохновение“.
В народном блоке с русскими песнями и танцами на сцену выйдут: Заслуженный коллектив народного творчества РФ, образцовый ансамбль танца «Радость», студия народного творчества «Елань» и ансамбль «Берега России». Завершится второй день фестиваля музыкальной программой участницы проектов «Голос» и «Песни на ТНТ» — группы VITA.
6 октября программа фестиваля будет выстроена вокруг этнокультурного фестиваля «День коренных малочисленных народов Хабаровского края».
— Для нашего региона это особенный праздник: здесь проживают сразу восемь коренных малочисленных народов — нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвены и эвенки. Это возможность в разных форматах познакомить зрителей с уникальной культурой проживающих в регионе коренных народностей, — отметила руководитель проекта «АмурФест», и. о. заместитель директора Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Анастасия Русанова.
Этнокультурный фестиваль начнётся с показа фильма о КМНС Хабаровского края «Колыбельная для дракона», а с 15:00 можно будет оценить выступления национальных коллективов из Советско-Гаванского, Солнечного, Амурского, Нанайского и Ульчского районов. Также на фестивале выступят эвенская исполнительница Татьяна Игнатенко (Гявук), молодёжный ансамбль национального танца «Эрку» и Заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный хореографический ансамбль «Сэнкурэ».
В качестве специальных гостей выступят Алексей Поддубный (Джанго) и Игорь Лазарев — известные исполнители приехали в Хабаровск в рамках большого тура «Чтобы Победить». Они выступят на закрытии «АмурФеста» с акустическим концертом. Предварительно музыканты проведут творческую встречу. Количество мест на творческую встречу ограничено, необходима предварительная запись.
Информация о подготовке мероприятия, доступна на официальном сайте amurfest.ru и на странице в социальной сети «ВКонтакте», там же в ближайшее время появится более подробная программа события.
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