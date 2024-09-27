Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» стартует в Хабаровске на следующей неделе

Этнокультурный фестиваль начнётся с показа фильма о КМНС Хабаровского края «Колыбельная для дракона», а с 15:00 можно будет оценить выступления национальных коллективов из Советско-Гаванского, Солнечного, Амурского, Нанайского и Ульчского районов. Также на фестивале выступят эвенская исполнительница Татьяна Игнатенко (Гявук), молодёжный ансамбль национального танца «Эрку» и Заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный хореографический ансамбль «Сэнкурэ».