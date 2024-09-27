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Posted 27 сентября, 03:56

Published 27 сентября, 03:56

Modified 27 сентября, 03:58

Updated 27 сентября, 03:58

Компании из Приморья вошли в топ-100 по прибыли в России

Компании из Приморья вошли в топ-100 по прибыли в России

27 сентября 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Предпринимательство
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. В топ вошли две организации из Приморья.

Издание Forbes опубликовало ежегодный список 100 крупнейших организаций России по чистой прибыли за 2023 год.

В этот список, так же как и в предыдущем году, вошли две крупные компании из Приморского края. В рейтинге они заняли 54-ю и 60-ю строчки.

Фото: forbes.ru

Годом ранее фирмы добились еще лучших результатов и вошли в топ-50. В 2023-м они расположились на 41-й и 37-й строчках рейтинга Forbes.

Фото: forbes.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о проекте создания международной ТОР в Приморском крае.

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