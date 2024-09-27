vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 01:31

Published 27 сентября, 01:31

Modified 27 сентября, 01:33

Updated 27 сентября, 01:33

Константин Люльчев подписал договор о поставках труб для «ТГК-14» с заводов «ТМК»

Константин Люльчев подписал договор о поставках труб для «ТГК-14» с заводов «ТМК»

27 сентября 2024, 01:31
Фото: ПАО «ТГК-14»
ПАО «ТГК-14» и ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК), ведущий российский производитель трубной продукции, в том числе котельных труб, заключили долгосрочный контракт на поставку труб для энергообъектов Забайкальского края и Республики Бурятия.

Документ подписали председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и заместитель директора по отраслевым продажам ПАО «ТМК» Иван Гренадёров.

В рамках контракта ТМК в течение 2025–2027 гг. по заявкам энергетиков поставит трубную продукцию, произведённую на входящих в ТМК Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), Синарском трубном заводе (СинТЗ) и Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ). Поставщик предложил заказчику оптимальные условия сделки, расчёт цены за тонну будет осуществляться по формуле, широко применяемой крупнейшими игроками энергетического рынка.

ТМК является надежным стратегическим партнёром «ТГК-14». На протяжении многих лет предприятия, входящие в ТМК, поставляют трубы различных видов и диаметров для энергетической отрасли Забайкальского края и Республики Бурятия.

Фото: ПАО «ТГК-14»

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что «ТГК-14» уже законтрактовала все ключевые узлы и агрегаты для двух строящихся энергоблоков Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Ввод в эксплуатацию новых мощностей должен произойти в начале 2029 года.

#Бурятия#Забайкальский край#Республика Бурятия#Забайкалье
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика