Константин Люльчев подписал договор о поставках труб для «ТГК-14» с заводов «ТМК»

Posted 27 сентября, 01:31
Published 27 сентября, 01:31
Modified 27 сентября, 01:33
Updated 27 сентября, 01:33
Документ подписали председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и заместитель директора по отраслевым продажам ПАО «ТМК» Иван Гренадёров.
В рамках контракта ТМК в течение 2025–2027 гг. по заявкам энергетиков поставит трубную продукцию, произведённую на входящих в ТМК Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), Синарском трубном заводе (СинТЗ) и Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ). Поставщик предложил заказчику оптимальные условия сделки, расчёт цены за тонну будет осуществляться по формуле, широко применяемой крупнейшими игроками энергетического рынка.
ТМК является надежным стратегическим партнёром «ТГК-14». На протяжении многих лет предприятия, входящие в ТМК, поставляют трубы различных видов и диаметров для энергетической отрасли Забайкальского края и Республики Бурятия.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что «ТГК-14» уже законтрактовала все ключевые узлы и агрегаты для двух строящихся энергоблоков Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Ввод в эксплуатацию новых мощностей должен произойти в начале 2029 года.
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