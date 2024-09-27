Мосты закроют: там побегут сотни людей — где не смогут проехать жители Владивостока?

Posted 27 сентября, 00:08
Published 27 сентября, 00:08
Modified 27 сентября, 00:10
Updated 27 сентября, 00:10
Во Владивостоке пройдет международный марафон «Мосты Владивостока», он состоится 28 сентября.
Спортсмены из разных частей света примут участие в забеге, маршрут которого пройдет через Русский и Золотой мосты, а финиш будет на главной площади города.
Участникам предлагают выбрать разные дистанции: 5 километров, 10 километров, полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км) и также пройдет забег для детей длиной 1 километр.
Из-за проведения марафона 28 сентября во Владивостоке вводят временные ограничения на движение автомобилей на некоторых участках дорог.
Движение от острова Русский до главной площади города будут перекрывать участками с 7:30 до 13:50:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке перекроют еще несколько важных улиц.
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