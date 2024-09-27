vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 00:08

Published 27 сентября, 00:08

Modified 27 сентября, 00:10

Updated 27 сентября, 00:10

Где ограничат движение в день международного марафона во Владивостоке

Мосты закроют: там побегут сотни людей — где не смогут проехать жители Владивостока?

27 сентября 2024, 00:08
Фото: vlc.ru

Где ограничат движение в день международного марафона во Владивостоке

Сюжет
Ограничение движения
Международный марафон «Мосты Владивостока» пройдет 28 сентября. Спортсмены пробегут по трассе через Русский и Золотой мосты, финишируя на центральной площади. Какие участки и в какое время закроют для автомобилистов?

Во Владивостоке пройдет международный марафон «Мосты Владивостока», он состоится 28 сентября.

Спортсмены из разных частей света примут участие в забеге, маршрут которого пройдет через Русский и Золотой мосты, а финиш будет на главной площади города.

Участникам предлагают выбрать разные дистанции: 5 километров, 10 километров, полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км) и также пройдет забег для детей длиной 1 километр.

Из-за проведения марафона 28 сентября во Владивостоке вводят временные ограничения на движение автомобилей на некоторых участках дорог.

Фото: vlc.ru

Движение от острова Русский до главной площади города будут перекрывать участками с 7:30 до 13:50:

  • одна сторона улицы Коммунаров будет закрыта с 9:00 до 12:00;
  • с 9:00 до 13:30 частично перекроют Светланскую, Всеволода Сибирцева, Лазо, Пушкинскую;
  • с 7:30 до 10:32 перекроют движение в одну сторону по Университетскому проспекту на Русском острове, закроют выезд из Приморского океанариума;
  • с 7:30 до 12:00 перекроют движение по Русскому мосту;
  • с 9:00 до 12:52 перекроют улицы Олега Кошевого и Калинина;
  • с 9:00 до 13:13 перекроют Золотой мост;
  • с 7:30 до 13:50 будет перекрыт участок Светланской от пересечения с Океанским проспектом до перекрестка с Уборевича.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке перекроют еще несколько важных улиц.

К нам едет звезда: в честь этого во Владивостоке перекроют важные улицы — когда?
Узнать подробнее
Читайте также:
Зажали «Прадик»: массовое ДТП произошло во Владивостоке — фото«Эпидемия среди детей»: печальная тенденция заставила бить тревогу врачей в Приморье«Тихоокеанский рубеж 2024»: Всероссийские соревнования по практической стрельбе
#Новости#Спорт#Владивосток#Ограничение движения#Марафон#Трасса#Приморский край#Мосты
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика