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Posted 27 сентября 2024, 00:27

Published 27 сентября 2024, 00:27

Modified 27 сентября 2024, 00:29

Updated 27 сентября 2024, 00:29

Мощное наводнение накрыло город Вадзима в Японии

Наводнение в Японии: катастрофический объем осадков выпал за сутки

27 сентября 2024, 00:27
Фото: Изображение Midjourney.

Мощное наводнение накрыло город Вадзима в Японии

Сюжет
Погода
В городе Вадзима в Японии произошло наводнение, за сутки там выпало 317,5 мм осадков. В городе затоплены многие улицы, погибло как минимум 6 человек.

По информации Регионального метеорологического наблюдательного центра Канадзавы, за один день в городе Вадзиме выпало 317,5 миллиметров осадков.

В городе затоплены улицы, вода достигает мостовых сооружений, подтоплены сотни зданий. Сообщают о том, что шесть человек погибли, еще как минимум десять пропали без вести.

Регион все еще восстанавливался после мощного землетрясения, которое случилось в начале года, когда его накрыло наводнение.

Чрезвычайное предупреждение сейчас действует для городов Вадзима, Судзу и поселка Ното на полуострове Ното, сообщает японский телеканал NHK.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Японии ударил сильный тайфун.

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