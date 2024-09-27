На разворот? Езжайте дальше: автобус заблокировал поворот во Владивосток — видео

Posted 27 сентября, 06:04
Published 27 сентября, 06:04
Modified 27 сентября, 06:06
Updated 27 сентября, 06:06
На Русском острове случилось дорожное происшествие, которое вызвало целый спектр эмоций у жителей региона. Некоторые изумляются: как подобное произошло? Кто-то возмущен, что собирается пробка из-за ДТП. Нашлись и те, кто просто посмеялся над странной ситуацией.
Заказной автобус врезался в знак «Пешеходный переход». Более того, транспорт заблокировал участок дороги, где обычно водители разворачиваются, чтобы попасть во Владивосток. При каких обстоятельствах случился инцидент? — остается только гадать.
О пострадавших тоже не сообщается. Но на место аварии уже приехали сотрудники полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль под натиском крупногабаритного транспорта превратился в «жестянку» в Приморском крае около села Тамга.
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