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Posted 27 сентября, 06:04

Published 27 сентября, 06:04

Modified 27 сентября, 06:06

Updated 27 сентября, 06:06

Автобус врезался в дорожный знак и перегородил разворот во Владивостоке

На разворот? Езжайте дальше: автобус заблокировал поворот во Владивосток — видео

27 сентября 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney

Автобус врезался в дорожный знак и перегородил разворот во Владивостоке

Сюжет
Автобус
Совсем нетипичное для Владивостока ДТП произошло на Русском острове. Как водитель умудрился устроить подобное столкновение? — остается загадкой.

На Русском острове случилось дорожное происшествие, которое вызвало целый спектр эмоций у жителей региона. Некоторые изумляются: как подобное произошло? Кто-то возмущен, что собирается пробка из-за ДТП. Нашлись и те, кто просто посмеялся над странной ситуацией.

Заказной автобус врезался в знак «Пешеходный переход». Более того, транспорт заблокировал участок дороги, где обычно водители разворачиваются, чтобы попасть во Владивосток. При каких обстоятельствах случился инцидент? — остается только гадать.

О пострадавших тоже не сообщается. Но на место аварии уже приехали сотрудники полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль под натиском крупногабаритного транспорта превратился в «жестянку» в Приморском крае около села Тамга.

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#Новости#Владивосток#Автобус#Полиция#Пешеходный переход#Приморский край#ДТП#Русский остров#Происшествия
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