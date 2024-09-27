Наводнение в Японии: катастрофический объем осадков выпал за сутки

Posted 27 сентября, 00:27
Published 27 сентября, 00:27
Modified 27 сентября, 00:29
Updated 27 сентября, 00:29
По информации Регионального метеорологического наблюдательного центра Канадзавы, за один день в городе Вадзиме выпало 317,5 миллиметров осадков.
В городе затоплены улицы, вода достигает мостовых сооружений, подтоплены сотни зданий. Сообщают о том, что шесть человек погибли, еще как минимум десять пропали без вести.
Регион все еще восстанавливался после мощного землетрясения, которое случилось в начале года, когда его накрыло наводнение.
Чрезвычайное предупреждение сейчас действует для городов Вадзима, Судзу и поселка Ното на полуострове Ното, сообщает японский телеканал NHK.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Японии ударил сильный тайфун.
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