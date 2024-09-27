Новый цикл всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сегодня, 27 сентября, стартовал новый цикл всероссийской олимпиады школьников. Первый — школьный — этап продлится до 29 октября. Участие в нем примут более 125 тысяч детей. Это ученики 4 — 11 классов. Продемонстрировать свои знания они смогут по 22 предметам.

— Одним из приоритетных направлений деятельности правительства края является выявление и поддержка одаренных детей. Всероссийская олимпиада школьников пользуются большой популярностью у ребят всех возрастов. Для старших участников — это реальная возможность поступить в вуз мечты без экзаменов, а для учеников средней школы — важный и полезный опыт, новый взгляд на привычные учебные предметы, расширение кругозора. На протяжении последних 15 лет Хабаровский край является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. Интеллектуальные состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Школьный этап по шести предметам пройдет в онлайн-режиме на платформе «Сириус. Курсы» по графику: астрономия — 27 сентября, физика — 4 октября, биология — 10 и 11 октября, химия — 15 октября, математика — 17 и 18 октября, информатика — 25 октября. Остальные 16 предметов пройдут в традиционном формате. Ученики 7 — 11 классов, успешно выступившие на школьном этапе и набравшие необходимое количество баллов, пройдут на следующий этап — муниципальный. После этого пройдут еще региональный и всероссийский этапы олимпиады. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю конкурса. Право на льготу сохраняется в течение четырех лет. — В Хабаровском крае школьники из числа победителей и призеров заключительного этапа олимпиады ежегодно награждаются денежной премией имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова в размере 100 тысяч рублей, — добавили в министерстве. Отметим, что в прошлом учебном году по итогам заключительного этапа олимпиады в копилке региона 5 дипломов победителей и 10 дипломов призеров. Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки по физике, химии, обществознанию, физической культуре, русскому и китайскому языкам, географии, биологии и литературе.