Оплот духовности на востоке: эксперты о значении Спасо-Преображенского собора

Posted 27 сентября 2024, 03:22
Published 27 сентября 2024, 03:22
Modified 27 сентября 2024, 03:24
Updated 27 сентября 2024, 03:24
Жители Приморья ждали появления у региона собственного соборного храма почти 90 лет — именно столько времени прошло с уничтожения большевиками Успенского собора в 1938 году. Возведение же нового собора, который отражал бы роль Владивостока как центра дальневосточного православия, заняло долгих 13 лет и формально завершится чином Великого освящения в это воскресенье, 29 сентября.
Появление Спасо-Преображенского собора уже привело к значительному видимому эффекту, рассказывал митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Количество прихожан, в том числе и молодых, возросло. Люди приходят крестить детей, венчаться и просто пообщаться с Богом. Но у нового храма есть и более глубокое, пусть и не самое очевидное значение.
По большому счету, роль собора в жизни всего Дальнего Востока определяется историей его создания. Изначально предполагалось, что строительство удастся завершить к саммиту АТЭС 2012 года, открывшему Владивосток для мира и по сути знаменовавшему начало активного развития российского Дальнего Востока.
Однако политические перемены в регионе и финансовые трудности привели к приостановке строительства. Лишь в 2016 году работы возобновились в полной мере и стали символом объединения людей. Будучи построенным полностью на средства благотворителей, собор отражает то единство и сплочение, которое выше и политического, и финансового, и, если угодно, мирского в принципе.
Это как нельзя лучше описывает суть любого храма, но появление Спасо-Преображенского собора сопровождалось и другими важными символами. Он не только расположен в том самом месте, куда высадились основатели Владивостока в середине XIX века, но и на 120 метров возвышается над Корабельной набережной, став первым, что видят прибывающие в бухту Золотой Рог моряки. Настоящий духовный маяк востока России.
«В контексте Владивостока это особенно важно. Спасо-Преображенский собор стал крупнейшим храмом Дальнего Востока, и не просто так он возвышается над Корабельной набережной и виден кораблям, прибывающим из соседних азиатских стран. Патриарх, неоднократно бывавший в столице Приморья, понимает, какую важную роль собор сыграет для укрепления не только православия, но и в целом интересов России на востоке», — отмечают авторы телеграм-канала «Эксперты Приморского края».
С этим согласны и в Московской Патриархии. Так, руководитель Референтуры Московской Патриархии, заместитель председателя Патриаршей наградной комиссии, протоиерей Олег Корытко считает, что Спасо-Преображенский собор сам по себе стал выразительным символом русского Дальнего Востока.
«Сегодня мы говорим, что Владивосток — это русский город, город русских моряков и ключевой порт Дальнего Востока. Но и все эти утверждения возникли не сами по себе, они возникли в результате традиции, представленной церковью. Именно православная Церковь была духовным ядром нашей культуры. Все это теперь будет эксплицитно явлено нам как раз на главной площади Владивостока», — говорит протоиерей Олег.
По большому счету, вместе с соборным храмом столица Приморья получает еще более выраженную собственную идентичность, понятную как самим жителям российского Дальнего Востока, так и его соседям. Это очень важно для закрепления своего уникального места в мире.
Такой же мощный религиозный символ, например, есть у бразильской столицы Рио-де-Жанейро — это статуя Христа-Искупителя, напоминает отец Олег Корытко. А для иностранцев символом Москвы и всей России стал храм Василия Блаженного, расположенный на Красной площади.
Интерес туристов к Владивостоку, в том числе и иностранных, действительно возрос после чина малого освящения собора 19 августа 2023 года — в великий праздник Преображения Господня. Можно даже сказать, что с началом богослужений в центральном храме города и региона преобразился и весь Дальний Восток.
И, конечно, возвышающийся над русской землёй впечатляющий по размерам и красоте собор — это символ силы Отечества, также весьма выразительный и актуальный.
«Очень символично, что этот храм расположен у моря рядом с пунктом базирования кораблей Тихоокеанского флота и штабом ТОФ. Родная земля теперь всегда будет у наших военных моряков соотноситься с храмом. Символизм заключён также в том, что это яркая демонстрация традиции, сформировавшей Россию и сделавшей Дальний Восток русским, православным, соделавшей его причастным к нашей восточнославянской православной цивилизации», — подытожил протоиерей Олег Корытко.
Великое освящение Спасо-Преображенского собора пройдет 29 сентября в 8:45. Принять участие в богослужении приглашают всех горожан.