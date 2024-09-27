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Posted 27 сентября, 02:30

Published 27 сентября, 02:30

Modified 27 сентября, 02:32

Updated 27 сентября, 02:32

«Почему так низко?»: военный вертолет кружит над центром Владивостока — видео

«Почему так низко?»: военный вертолет кружит над центром Владивостока — видео

27 сентября 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Вертолет
В небе над Владивостоком заметили очень низко летящий военный вертолет, который на какое-то время завис над одной из сопок.

Жители Владивостока заметили в небе над городом военный вертолёт. Больше всего их поразило, что летел он очень низко, и в какой-то момент будто завис над одной из сопок. Очевидцы успели заснять его на камеру.

Видео: vostokmedia.com.

С чем связано его появление, неизвестно. Многих приморцев техника в небе пугает. На самом деле, ничего страшного в городе не происходит, и вертолет мог просто пролетать над Орлиным гнездом по пути куда-то.

Ранее «Восток-Медиа» писало о вертолетах, которые кружили прямо над отдыхающими на одном из популярных пляжей в Приморье.

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