«Почему так низко?»: военный вертолет кружит над центром Владивостока — видео

Posted 27 сентября, 02:30
Published 27 сентября, 02:30
Modified 27 сентября, 02:32
Updated 27 сентября, 02:32
Жители Владивостока заметили в небе над городом военный вертолёт. Больше всего их поразило, что летел он очень низко, и в какой-то момент будто завис над одной из сопок. Очевидцы успели заснять его на камеру.
С чем связано его появление, неизвестно. Многих приморцев техника в небе пугает. На самом деле, ничего страшного в городе не происходит, и вертолет мог просто пролетать над Орлиным гнездом по пути куда-то.
Ранее «Восток-Медиа» писало о вертолетах, которые кружили прямо над отдыхающими на одном из популярных пляжей в Приморье.
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