Подушка безопасности не спасла: страшное ДТП с самосвалом произошло в Приморье — фото

Posted 27 сентября, 06:27
Published 27 сентября, 06:27
Modified 27 сентября, 06:29
Updated 27 сентября, 06:29
По данным пресс-службы МВД, в Уссурийске на Комсомольской случилось смертельное дорожное происшествие. Автомобилист на Toyota Prius не справился с управлением и врезался в самосвал Isuzu.
В результате аварии 35-летний рулевой легковушки скончался, а его 20-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция напоминает о том, что на дороге необходимо не только соблюдать скоростной режим, но и быть внимательным.
«Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства — при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», — отметили в telegram-канале полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что большегруз практически уничтожил машину на автодороге в Приморском крае.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))