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Posted 27 сентября, 06:27

Published 27 сентября, 06:27

Modified 27 сентября, 06:29

Updated 27 сентября, 06:29

Смертельное ДТП с участием легковушки и большегруза случилось в Приморском крае

Подушка безопасности не спасла: страшное ДТП с самосвалом произошло в Приморье — фото

27 сентября 2024, 06:27
Фото: prim_police

Смертельное ДТП с участием легковушки и большегруза случилось в Приморском крае

Сюжет
Травмы
В Уссурийске произошло трагичное столкновение автомобиля с крупногабаритным транспортом. Иномарка «влетела» в самосвал на такой скорости, что водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью.

По данным пресс-службы МВД, в Уссурийске на Комсомольской случилось смертельное дорожное происшествие. Автомобилист на Toyota Prius не справился с управлением и врезался в самосвал Isuzu.

В результате аварии 35-летний рулевой легковушки скончался, а его 20-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести.

Фото: prim_police

Госавтоинспекция напоминает о том, что на дороге необходимо не только соблюдать скоростной режим, но и быть внимательным.

«Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства — при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», — отметили в telegram-канале полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что большегруз практически уничтожил машину на автодороге в Приморском крае.

Повис раскромсанный на леерах: большегруз уничтожил авто на трассе в Приморье — фото
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