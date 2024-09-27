Попала под электричку и выжила: электропоезд пощадил женщину-пешехода во Владивостоке

По предварительной информации, утром 27 сентября 2024 года возле станции 3-я Рабочая во Владивостоке получила травмы 64-летняя женщина. Она переходила через железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил аварийное торможение, но не смог избежать столкновения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.