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Posted 27 сентября, 04:47

Published 27 сентября, 04:47

Modified 27 сентября, 04:50

Updated 27 сентября, 04:50

Попала под электричку и выжила: электропоезд пощадил женщину-пешехода во Владивостоке

Попала под электричку и выжила: электропоезд пощадил женщину-пешехода во Владивостоке

27 сентября 2024, 04:47
Фото: 1MI
Сюжет
Железная дорога
Во Владивостока женщина получила травмы на железной дороге. Ее сбила электричка в районе станции «Третья рабочая».

В Приморском крае ведется предварительное расследование случая с пострадавшей от удара электропоездом.

По предварительной информации, утром 27 сентября 2024 года возле станции 3-я Рабочая во Владивостоке получила травмы 64-летняя женщина. Она переходила через железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил аварийное торможение, но не смог избежать столкновения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники следственного отдела по транспорту Восточного филиала Следственного комитета России в Приморском крае проводят проверку по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В данный момент следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием большегруза в Приморье.

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