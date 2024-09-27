Попала под электричку и выжила: электропоезд пощадил женщину-пешехода во Владивостоке

Posted 27 сентября, 04:47
Published 27 сентября, 04:47
Modified 27 сентября, 04:50
Updated 27 сентября, 04:50
В Приморском крае ведется предварительное расследование случая с пострадавшей от удара электропоездом.
По предварительной информации, утром 27 сентября 2024 года возле станции 3-я Рабочая во Владивостоке получила травмы 64-летняя женщина. Она переходила через железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил аварийное торможение, но не смог избежать столкновения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Сотрудники следственного отдела по транспорту Восточного филиала Следственного комитета России в Приморском крае проводят проверку по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
В данный момент следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием большегруза в Приморье.
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