vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 02:00

Published 27 сентября, 02:00

Modified 27 сентября, 02:09

Updated 27 сентября, 02:09

Абонентов «Мегафона» в Приморском крае настойчиво уговаривают сменить тариф

«Приводим тарифы в соответствие»: абонентам «Мегафона» поступают странные звонки

27 сентября 2024, 02:00
Фото: 1MI

Абонентов «Мегафона» в Приморском крае настойчиво уговаривают сменить тариф

Сюжет
Мобильная связь
Абоненты «Мегафона» в Приморском крае жалуются на назойливые звонки от мобильного оператора. В ходе разговора «представители компании» пытаются уговорить абонентов сменить имеющийся тариф на более дорогой.

Судя по тому, что рассказывают обратившиеся в «Восток-Медиа» абоненты компании, сначала им поступает смс-сообщение о том, что для них есть крайне важная информация и что в течение дня с ними свяжется менеджер компании.

Так и происходит. Менеджер сообщает: тариф, которым пользуется абонент, устарел и потому человека переводят на новый. Далее перечисляются все «плюшки» нового тарифа — минуты, смс, гигабайты и прочее. Вскользь упоминается о том, что стоимость нового тарифа будет на 150-200 рублей выше, чем у старого.

— Я сразу сказала, что не хочу ничего менять, что меня устраивает старый тариф, и повторила, что нового не надо, — рассказала жительница Владивостока Мария, которой также позвонили представители «Мегафона». — И тогда менеджер, которая со мной разговаривала, обронила такую фразу: «Но мы не можем дать гарантий, что ваш старый тариф не подорожает». Из чего я сделала вывод, что компания намерена любыми способами — не мытьём, так катанием — получать от меня больше денег.

Возможно, столь активное и напористое продвижение нового тарифа — самодеятельность и излишняя инициатива региональных сотрудников федерального оператора. Но усомниться в этом заставляет вот такой нюанс.

— Мне позвонили от «Мегафона», рассказали про переключение со старого тарифа на новый, много дороже. Я отказалась и тогда мне сказали, что старый все равно подорожает, — рассказала наша читательница Любовь. — Я возмутилась и написала на своей страничке в социальной сети по этому поводу пост. Буквально через пару минут там появился комментарий от компании следующего содержания: «Мы действительно пересматриваем условия опций и услуг для абонентов МегаФона и приводим их в соответствие с экономической ситуацией. Индексация позволяет нам каждый день делать связь для вас ещё лучше, интернет — быстрее, а продукты — технологичнее».
Фото: vostokmedia.com

Обратившиеся в «Восток-Медиа» приморцы подчёркивают, что старый тариф отнюдь не копеечный — стоимостью более 500 рублей и в целом их абсолютно устраивает. Поэтому такую негативную реакцию вызывают звонки от компании.

#Новости#Общество#Спецпроекты#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Социальные сети#Мобильная связь#Тарифы#Цены#Мегафон#Приморский край
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика