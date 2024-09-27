«Приводим тарифы в соответствие»: абонентам «Мегафона» поступают странные звонки

Posted 27 сентября, 02:00
Published 27 сентября, 02:00
Modified 27 сентября, 02:09
Updated 27 сентября, 02:09
Судя по тому, что рассказывают обратившиеся в «Восток-Медиа» абоненты компании, сначала им поступает смс-сообщение о том, что для них есть крайне важная информация и что в течение дня с ними свяжется менеджер компании.
Так и происходит. Менеджер сообщает: тариф, которым пользуется абонент, устарел и потому человека переводят на новый. Далее перечисляются все «плюшки» нового тарифа — минуты, смс, гигабайты и прочее. Вскользь упоминается о том, что стоимость нового тарифа будет на 150-200 рублей выше, чем у старого.
— Я сразу сказала, что не хочу ничего менять, что меня устраивает старый тариф, и повторила, что нового не надо, — рассказала жительница Владивостока Мария, которой также позвонили представители «Мегафона». — И тогда менеджер, которая со мной разговаривала, обронила такую фразу: «Но мы не можем дать гарантий, что ваш старый тариф не подорожает». Из чего я сделала вывод, что компания намерена любыми способами — не мытьём, так катанием — получать от меня больше денег.
Возможно, столь активное и напористое продвижение нового тарифа — самодеятельность и излишняя инициатива региональных сотрудников федерального оператора. Но усомниться в этом заставляет вот такой нюанс.
— Мне позвонили от «Мегафона», рассказали про переключение со старого тарифа на новый, много дороже. Я отказалась и тогда мне сказали, что старый все равно подорожает, — рассказала наша читательница Любовь. — Я возмутилась и написала на своей страничке в социальной сети по этому поводу пост. Буквально через пару минут там появился комментарий от компании следующего содержания: «Мы действительно пересматриваем условия опций и услуг для абонентов МегаФона и приводим их в соответствие с экономической ситуацией. Индексация позволяет нам каждый день делать связь для вас ещё лучше, интернет — быстрее, а продукты — технологичнее».
Обратившиеся в «Восток-Медиа» приморцы подчёркивают, что старый тариф отнюдь не копеечный — стоимостью более 500 рублей и в целом их абсолютно устраивает. Поэтому такую негативную реакцию вызывают звонки от компании.
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