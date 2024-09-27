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Posted 27 сентября, 04:18

Published 27 сентября, 04:18

Modified 27 сентября, 04:55

Updated 27 сентября, 04:55

Дорожное происшествие с участием трех машин осложнило движение во Владивостоке

«Сомнительная тусовка» из 3 авто осложняет движение на кольце во Владивостоке — видео

27 сентября 2024, 04:18
Фото: vostokmedia.com

Дорожное происшествие с участием трех машин осложнило движение во Владивостоке

Сюжет
Авария
Во Владивостоке вновь замечено столпотворение из-за очередного ДТП. На сей раз водители «страдают» в районе Третьей Рабочей.

В дальневосточной столице на кольце Третьей рабочей произошло странное дорожное происшествие. Вероятно, произошла авария, так как на месте инцидента стоит Toyota Prius на аварийках, также, по словам очевидицы, неподалеку разместился Honda Fit с помятым боком.

Всего на данном участке расположились три автомобиля. При каких обстоятельствах случилось ДТП — неизвестно. О пострадавших тоже не сообщается. Но то, что движение осложнила пробка — это факт.

«Ну и вообще, тусовка какая-то сомнительная», — отметила девушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что большегруз серьезно изувечил автомобиль на трассе в Лесозаводском округе.

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