«Сомнительная тусовка» из 3 авто осложняет движение на кольце во Владивостоке — видео

Posted 27 сентября, 04:18
Published 27 сентября, 04:18
Modified 27 сентября, 04:55
Updated 27 сентября, 04:55
В дальневосточной столице на кольце Третьей рабочей произошло странное дорожное происшествие. Вероятно, произошла авария, так как на месте инцидента стоит Toyota Prius на аварийках, также, по словам очевидицы, неподалеку разместился Honda Fit с помятым боком.
Всего на данном участке расположились три автомобиля. При каких обстоятельствах случилось ДТП — неизвестно. О пострадавших тоже не сообщается. Но то, что движение осложнила пробка — это факт.
«Ну и вообще, тусовка какая-то сомнительная», — отметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что большегруз серьезно изувечил автомобиль на трассе в Лесозаводском округе.
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