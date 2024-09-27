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Posted 27 сентября, 07:37

Published 27 сентября, 07:37

Modified 27 сентября, 07:39

Updated 27 сентября, 07:39

Два большегруза заблокировали движение на объездной трассе Владивостока

Традиционная пятничная пробка: фура «толкнула» мусоровоз во Владивостоке — видео

27 сентября 2024, 07:37
Фото: 1MI

Два большегруза заблокировали движение на объездной трассе Владивостока

Сюжет
ДТП
Две «махины» создали непростые условия для автомобилистов во Владивостоке. Одна полоса объездной трассы во Владивостоке заблокирована фурой и мусоровозом.

В дальневосточной столице на объездной трассе Седанка — Патрокл произошло крупногабаритное дорожное происшествие. Рулевой мусоровоза Isuzu остановился на трассе. Однако «фуровод» на Scania, вероятно, не обратил внимание на вынужденную остановку транспорта и врезался в «зад» машины с отходами.

О пострадавших не сообщается, но судя по размерам авто, можно предположить, что из участников столкновения не пострадал.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Приус» догнал самосвал и лишился жизни в Уссурийске.

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