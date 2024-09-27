Традиционная пятничная пробка: фура «толкнула» мусоровоз во Владивостоке — видео

Posted 27 сентября, 07:37
Published 27 сентября, 07:37
Modified 27 сентября, 07:39
Updated 27 сентября, 07:39
В дальневосточной столице на объездной трассе Седанка — Патрокл произошло крупногабаритное дорожное происшествие. Рулевой мусоровоза Isuzu остановился на трассе. Однако «фуровод» на Scania, вероятно, не обратил внимание на вынужденную остановку транспорта и врезался в «зад» машины с отходами.
О пострадавших не сообщается, но судя по размерам авто, можно предположить, что из участников столкновения не пострадал.
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