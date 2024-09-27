«Учкудук, три колодца»: жители поселков в Приморье остались без воды

Posted 27 сентября, 03:35
Published 27 сентября, 03:35
Modified 27 сентября, 03:37
Updated 27 сентября, 03:37
На древнем Востоке была такая пытка каплей воды, когда человеку выбривали темечко и садили под непрерывно капающую воду. Сейчас многие ванные в Надеждинском районе сгодились бы для этих целей.
Диспетчер водоканала в Надеждинском районе сообщил, что в ходе работ был поврежден водопровод, уже все починили, жалоб нет. Однако источник в ПримВодоканале сообщил коррекспонденту «Восток-медиа» другую версию. Жители Шмидтовки, Зимы Южной и Де Фриза со среды испытывают критическую недостачу воды из-за того, что один из подрядчиков в ходе горизонтального бурения в районе ТОРа перебил «новую» трассу водопровода, которая и обеспечивает селян нормальным напором. Цитата: «Там сейчас кто только и что только не строит и не роет, концов не найти».
И предварительно подать воду дома людей службы планируют ко второму октября. Итого, жителям поселков на полуострове де Фриз придется неделю жить почти без воды. Сейчас в местным чатах распространяется информация, что пострадали также местные образовательные учреждения. Они не в состоянии принимать учеников по понятным причинам.
На слабый до практически отсутствующего напор воды жалуются жители Прохладного, Шмидтовки, Зима Южного и Де Фриза. Сейчас люди ищут возможности обратиться к первым лицам края, в числе которых губернатор Приморского края Олег Кожемяко и прокурор региона Сергей Столяров. Жители района хотят быть уверены, что в дальнейшем «мега-стройки», которые сейчас возводятся в районе повсеместно, не будут в дальнейшем отравлять их быт и делать бытовые условия, близкими к бытовым условиям бездомных. Явно на место аварии напрашивается выезд прокурора Надеждинского района, если не выше.
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