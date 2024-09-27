«Учкудук, три колодца»: жители поселков в Приморье остались без воды

Диспетчер водоканала в Надеждинском районе сообщил, что в ходе работ был поврежден водопровод, уже все починили, жалоб нет. Однако источник в ПримВодоканале сообщил коррекспонденту «Восток-медиа» другую версию. Жители Шмидтовки, Зимы Южной и Де Фриза со среды испытывают критическую недостачу воды из-за того, что один из подрядчиков в ходе горизонтального бурения в районе ТОРа перебил «новую» трассу водопровода, которая и обеспечивает селян нормальным напором. Цитата: «Там сейчас кто только и что только не строит и не роет, концов не найти».