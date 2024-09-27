vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 03:35

Published 27 сентября, 03:35

Modified 27 сентября, 03:37

Updated 27 сентября, 03:37

«Учкудук, три колодца»: жители поселков в Приморье остались без воды

«Учкудук, три колодца»: жители поселков в Приморье остались без воды

27 сентября 2024, 03:35
Фото: 1MI
Полуостров Де Фриз (Надеждинский район) уже около трех дней наблюдает удручающую картину — вода в кранах если и есть, то бежит очень тонкой струйкой. Во многих домах ситуация еще хуже.

На древнем Востоке была такая пытка каплей воды, когда человеку выбривали темечко и садили под непрерывно капающую воду. Сейчас многие ванные в Надеждинском районе сгодились бы для этих целей.

Диспетчер водоканала в Надеждинском районе сообщил, что в ходе работ был поврежден водопровод, уже все починили, жалоб нет. Однако источник в ПримВодоканале сообщил коррекспонденту «Восток-медиа» другую версию. Жители Шмидтовки, Зимы Южной и Де Фриза со среды испытывают критическую недостачу воды из-за того, что один из подрядчиков в ходе горизонтального бурения в районе ТОРа перебил «новую» трассу водопровода, которая и обеспечивает селян нормальным напором. Цитата: «Там сейчас кто только и что только не строит и не роет, концов не найти».

И предварительно подать воду дома людей службы планируют ко второму октября. Итого, жителям поселков на полуострове де Фриз придется неделю жить почти без воды. Сейчас в местным чатах распространяется информация, что пострадали также местные образовательные учреждения. Они не в состоянии принимать учеников по понятным причинам.

На слабый до практически отсутствующего напор воды жалуются жители Прохладного, Шмидтовки, Зима Южного и Де Фриза. Сейчас люди ищут возможности обратиться к первым лицам края, в числе которых губернатор Приморского края Олег Кожемяко и прокурор региона Сергей Столяров. Жители района хотят быть уверены, что в дальнейшем «мега-стройки», которые сейчас возводятся в районе повсеместно, не будут в дальнейшем отравлять их быт и делать бытовые условия, близкими к бытовым условиям бездомных. Явно на место аварии напрашивается выезд прокурора Надеждинского района, если не выше.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика