В ТПП РФ провели презентацию Рязанской области

Posted 27 сентября, 16:47
Published 27 сентября, 16:47
Modified 27 сентября, 16:48
Updated 27 сентября, 16:48
Участники презентации объяснили, почему Рязанская область считается инвестиционно привлекательным регионом страны, имеющим множество преимуществ. В регионе существует широкая транспортная сеть, включающая три автомагистрали, две железные дороги и судоходную реку Оку. Субъект Федерации, находящийся на небольшом расстоянии от Москвы, обладает готовым рынком сбыта в агломерации со столичным регионом. Помимо этого, участники форума отметили большой потенциал энергетических мощностей Рязанской области.
Согласно заявлению президента ТПП России Сергея Катырина, в экономике субъекта отмечен высокий уровень диверсификации. Инвестиционные вложения в экономику увеличиваются, так как Рязанская область развивается по множеству направлений, таких как промышленность и сельское хозяйство. В рамках российской системы Торгово-промышленной палаты регион входит в число самых динамично развивающихся. По словам специалиста, ТПП этого российского региона является наиболее быстрорастущей в стране по показателям членской базы и по рынку оказываемых услуг. С губернаторской командой и с командой законодателей налажено четкое взаимодействие.
«Есть ряд проектов, которыми палата занимается. Например „Забота“ — проект, которому уже несколько лет. Десятки тысяч участников этого проекта — многодетные семьи, люди преклонного возраста. Для них предприниматели организовали проект, чтобы была возможность подешевле приобретать продукты и другие товары», — продолжил президент ТПП РФ.
Присутствующие на презентации эксперты обсудили итоги интеграции инвестиционного стандарта региона, формирующего комфортную среду для привлечения инвесторов. На данный момент сроки реализации ключевых этапов инвестиционных проектов сократились на 20-30 процентов. Технические условия на подключение к электросетям в индустриальных парках можно получить в течение пяти рабочих дней, а участки в аренду без торгов выдаются за 30 рабочих дней.
Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что финансовые вливания в экономику региона увеличивались и в 2023 году, при этом в текущем году рост ускорился — в частности, в промышленной и сельскохозяйственной отраслях, где все показатели превышают средние по Российской Федерации.
В числе прочего участники обсуждения заострили внимание на высоком уровне кадрового потенциала Рязанской области, на территории которой расположено 13 вузов и 29 учреждений среднего специального образования. Каждый год регион выпускает 12 тысяч новых специалистов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))