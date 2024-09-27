В ТПП РФ провели презентацию Рязанской области

Согласно заявлению президента ТПП России Сергея Катырина, в экономике субъекта отмечен высокий уровень диверсификации. Инвестиционные вложения в экономику увеличиваются, так как Рязанская область развивается по множеству направлений, таких как промышленность и сельское хозяйство. В рамках российской системы Торгово-промышленной палаты регион входит в число самых динамично развивающихся. По словам специалиста, ТПП этого российского региона является наиболее быстрорастущей в стране по показателям членской базы и по рынку оказываемых услуг. С губернаторской командой и с командой законодателей налажено четкое взаимодействие.