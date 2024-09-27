«Водителя вытаскивают из груды металла»: чудовищное ДТП попало на камеру в Приморье

Чудовищная авария произошла в Арсеньеве на перекрестке улиц Ленинская и Жуковского. Toyota Grand HiAce влетел на высокой скорости в КАМАЗ, который начал поворачивать. От удара грузовое авто едва не отлетело на «Зебру», по которой шел мужчина.