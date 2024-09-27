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Posted 27 сентября, 00:33

Published 27 сентября, 00:33

Modified 27 сентября, 00:41

Updated 27 сентября, 00:41

Страшная авария произошла в Арсеньеве Приморского края

«Водителя вытаскивают из груды металла»: чудовищное ДТП попало на камеру в Приморье

27 сентября 2024, 00:33
Фото: 1MI

Страшная авария произошла в Арсеньеве Приморского края

Сюжет
Авария
Серьезное дорожное происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения в Приморье. Микроавтобус влетел в КАМАЗ, — грузовик буквально откинуло от сильнейшего удара.

Чудовищная авария произошла в Арсеньеве на перекрестке улиц Ленинская и Жуковского. Toyota Grand HiAce влетел на высокой скорости в КАМАЗ, который начал поворачивать. От удара грузовое авто едва не отлетело на «Зебру», по которой шел мужчина.

Видео: ussur_mikh_kray.

О пострадавших информации нет, однако на кадрах с места происшествия видно, как спасатели пытаются вытащить водителя микроавтобуса, которого зажало в машине.

Фото: ussur_mikh_kray

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабной аварии, которая произошла в пригороде дальневосточной столицы.

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