«Водителя вытаскивают из груды металла»: чудовищное ДТП попало на камеру в Приморье

Posted 27 сентября, 00:33
Published 27 сентября, 00:33
Modified 27 сентября, 00:41
Updated 27 сентября, 00:41
Чудовищная авария произошла в Арсеньеве на перекрестке улиц Ленинская и Жуковского. Toyota Grand HiAce влетел на высокой скорости в КАМАЗ, который начал поворачивать. От удара грузовое авто едва не отлетело на «Зебру», по которой шел мужчина.
О пострадавших информации нет, однако на кадрах с места происшествия видно, как спасатели пытаются вытащить водителя микроавтобуса, которого зажало в машине.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабной аварии, которая произошла в пригороде дальневосточной столицы.
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